¡Atiende Daniela Taurino propuestas de mujeres trans de Oaxaca! (09:15 h)

2025/08/29  De Redacción ADN
0


San Raymundo jalpan, OAx. 29 de agosto. Daniela Taurino, diputada local del distrito XII, atendió en el Congreso del Estado a un grupo de mujeres trans de Oaxaca, en donde escuchó sus necesidades y propuestas para trabajar juntas por un estado más inclusivo.

Durante su participación, Daniela Taurino puntualizó que su compromiso como legisladora local es promover acciones para garantizar los Derechos Humanos y construir una sociedad libre e incluyente, dando visibilidad a la comunidad trans para combatir la discriminación.

#DT #DistritoXII #DanielaTaurino #SantaLucíadelCamino #LXVILegislatura

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

La casa de Fernández Noroña es irregular: Carlos Rojas #Entrevista (09:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Carlos Rojas Almazán, abogado y asesor jurídico de comisariado de bienes comunal es de Tepoztlán,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: