¡Atiende Daniela Taurino propuestas de mujeres trans de Oaxaca! (09:15 h)

San Raymundo jalpan, OAx. 29 de agosto. Daniela Taurino, diputada local del distrito XII, atendió en el Congreso del Estado a un grupo de mujeres trans de Oaxaca, en donde escuchó sus necesidades y propuestas para trabajar juntas por un estado más inclusivo.

Durante su participación, Daniela Taurino puntualizó que su compromiso como legisladora local es promover acciones para garantizar los Derechos Humanos y construir una sociedad libre e incluyente, dando visibilidad a la comunidad trans para combatir la discriminación.

#DT #DistritoXII #DanielaTaurino #SantaLucíadelCamino #LXVILegislatura

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir