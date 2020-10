Atendida la demanda nacional de Flor de Cempoalxóchitl, tradición que llena nuestros altares: Agricultura (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre.

• Este año se estima producir 2.3 millones de plantas, 500 mil manojos, mil 500 gruesas y 18 mil toneladas de flores, informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula.

• La siembra y la germinación de las semillas son una alegoría de nuestro alumbramiento, mientras que la cosecha es un recordatorio de la trascendencia de nuestras almas, expresó al participar en la conferencia, “Cempoalxochitl, la flor que da vida a nuestras tradiciones”.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, informó que para atender la demanda nacional de flor de cempasúchil para la celebración del Día de Muertos este año fueron sembradas alrededor de dos mil hectáreas, de las que se estima se obtendrán 2.3 millones de plantas, 500 mil manojos, mil 500 gruesas y 18 mil toneladas de flores.

Al participar en la conferencia, “Cempoalxochitl, la flor que da vida a nuestras tradiciones”, expuso que se trata de un cultivo que da vida a nuestras tradiciones y es fuente de empleo y bienestar para miles de campesinos que se preparan durante meses para su producción, y que hoy llenan nuestros altares para recordar y traer de vuelta, a los seres queridos que ya no están con nosotros.

Expresó también que la agricultura tradicional de México no es solamente una actividad económica, sino que se encuentra profundamente vinculada con nuestra concepción de la vida y también de la muerte.

En las oficinas centrales de la Secretaría, agregó que la siembra y la germinación de las semillas son una alegoría de nuestro alumbramiento, mientras que la cosecha y la preparación de alimentos ceremoniales son un recordatorio de la muerte y la trascendencia de nuestras almas.

“Así que desde la casa de la Agricultura quiero dedicar este espacio de inicio de festividades de Día de Muertos para rendir un sentido homenaje a la memoria de nuestros connacionales, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, hijos e hijas, nietos, nietas, esposas, esposos, que ya no están con nosotros a causa de este terrible mal que ha azotado a nuestro país y que ha azotado al mundo, el COVID-19”, aseveró.

El titular de Agricultura refirió además que para esta celebración tradicional en México los productores tienen que preparar sus cultivos con antelación; por ejemplo, dijo, en el municipio de Huejutla, Hidalgo, el cempoalxochitl es sembrado desde finales del mes de junio y cultivado en octubre, por lo que los campos van pasando del verde al amarillo intenso y al anaranjado.

Indicó que esta flor, de la que México es orgulloso centro de origen, ha cobrado gran relevancia a nivel mundial, particularmente en los países del sureste asiático, “nuestro cempasúchil se ha convertido en el protagonista de varias festividades, en la India, Corea del Norte, Japón y otros países; en el festival de luces de los hindúes, los adornos de flores se componen principalmente de cempasúchil; en Bali, Indonesia, los adornos religiosos formados por cempasúchil son de tal magnitud que la flor se ha vuelto un verdadero ícono de esta región”.

Ante esta relevancia económica y social, abundó, la Secretaría de Agricultura implementó acciones para resguardar y conocer más de esta planta, y otros cultivos originarios de nuestro país.

Con este objetivo, indicó, fue creado recientemente el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, y se trabaja en el desarrollo del Programa Nacional de Semillas 2020-2024, así como en el impulso al Proyecto Nacional de Plantas Nativas.

“En estos programas está contemplado, obviamente, el cempasúchil y todo el sector ornamental, que ha sido uno de los afectados drásticamente, dadas las restricciones que aún tenemos para llevar a cabo reuniones presenciales y masivas, como es el Día de Muertos”, agregó.

Por ello, añadió, “desde aquí los convoco a todos a que compren flores, a que compren pan de muerto, frutas de temporada, chocolate y todo lo necesario en los mercados locales, tianguis e invitar a nuestros conocidos para que juntos mantengamos vivas estas tradiciones e impulsemos a los pequeños comercios y a los productores que literalmente están poniendo estos productos del campo a nuestro alcance”.

Asimismo, reiteró el reconocimiento a las y los productores del país, especialmente a los productores de cempasúchil, porque pese a las restricciones a causa de la pandemia y acatando las medidas de distanciamiento y de seguridad necesarias, no han cesado y no han dejado de seguir produciendo, logrando hoy más que nunca que el campo no se detenga.

Compartir