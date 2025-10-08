Atención cercana y servicios llegaron al Barrio de los Siete Príncipes (17:30 h)

*Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. En un ambiente de participación ciudadana y cercanía, el presidente municipal Ray Chagoya encabezó el Diálogo Vecinal realizado en el Barrio de los Siete Príncipes, del centro de la capital, donde se atendieron de manera directa las inquietudes y propuestas de las vecinas y vecinos de la zona.

Durante esta jornada, se instalaron diversos módulos de atención para acercar servicios de bienestar a la población, entre ellos el módulo de Farmacias de Bienestar, que brinda acceso a medicamentos a bajo costo; así como servicios de vacunación antirrábica, detección de VIH, optometría, y otros programas de salud preventiva.

A través de esta estrategia, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el bienestar integral de las familias oaxaqueñas, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la comunicación directa entre autoridades y comunidad.

Con estas acciones, la administración que encabeza Ray Chagoya continúa consolidando una gestión con orden, cercanía y resultados, escuchando y atendiendo de manera directa a las y los habitantes de cada colonia y agencia de la capital.

