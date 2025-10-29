Ataque armado contra vivienda dejó como saldo joven herido en Juchitán (06:59 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 29 de otubre. Un ataque armado anoche contra una vivienda ubicada en la colonia Mártires 31 de Julio de esta ciudad istmeña, dejó como saldo a un joven herido por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos arribaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra el domicilio, logrando lesionar a un joven identificado como José Julián, de 19 años de edad, quien recibió un impacto a la altura del cuello.

Familiares y vecinos auxiliaron al herido y de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a un centro médico para recibir atención especializada, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al sitio para acordonar el área y levantar los indicios balísticos, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este nuevo hecho violento ocurrido en Juchitán.

