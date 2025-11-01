Ataque armado contra candidato de San Pablo Coatlán; su chofer murió (12:45 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de noviembre. El candidato a la presidencia municipal de San Pablo Coatlán, Gerardo López García, salvó la vida de milagro al sufrir su unidad de motor un ataque armado.

Versiones señalan que el chofer del político no corrió la misma suerte pues las balas asesinas lo alcanzaron y perdió la vida en el lugar.

El aspirante a primer Concejal de ese municipio enclavado en la zona conocida como “Los Coatlanes”, de la región de la Sierra Sur de Oaxaca, habría salvado la vida ya que minutos antes del ataque armado descendió de la unidad de motor.

Los hechos se dieron frente a la agencia municipal de San Antonio Lalana, en los primeros minutos de este 1 de noviembre.

El atentado podría estar relacionado a sus actividades políticas quien continúa en busca del respaldo de sus paisanos para ser el próximo presidente municipal de San Pablo Coatlán.

El ataque se da previo a realizarse las elecciones municipales, en la que se señala que los votantes están siendo hostigados para no votar en libertad para elegir a su autoridad.

Además, se menciona que el aspirante a edil con anterioridad habría solicitado protección a las autoridades encargadas de la seguridad de los oaxaqueños, ya que temía por su integridad, sin embargo, la respuesta ha sido nula.

Hasta el momento, por parte del Gobierno y sus áreas responsables de seguridad no han emitido ningún comunicado al respecto de los hechos en donde esta madrugada una persona perdió la vida a causa del ataque armado dirigido al candidato a la presidencia de San Pablo Coatlán.