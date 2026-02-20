Asigna Salomón Jara 200 mdp para saneamiento del río Los Perros en el Istmo de Tehuantepec con más infraestructura y acciones ambientales (14:00 h)

Asunción Ixtaltepec, Oax., 20 de febrero. Al encabezar una sesión informativa de atención al río Los Perros, en Asunción Ixtaltepec; el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció que, en este 2026, su administración destinará 200 millones de pesos para el saneamiento del afluente, a fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.

“La defensa del medio ambiente no admite simulaciones ni acciones aisladas, se requiere voluntad política, coordinación institucional y participación social”, aseveró en esta demarcación del Istmo de Tehuantepec.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Mandatario estatal informó que estas acciones derivan de la firma del Convenio de Coordinación para la Conservación, Restauración, Protección y Preservación del “Río Los Perros”, en cumplimiento a los juicios de amparos 437/2022 y 730/2022; realizada el 17 de septiembre del 2025.

En este sentido, indicó que se rehabilitarán y construirán Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se atenderán colectores, drenajes, taponamientos, entre otros. Cabe destacar que la Federación canalizará otro recurso para estos trabajos.

“Con responsabilidad y visión de largo plazo podremos revertir este deterioro ambiental y avanzar hacia el saneamiento y recuperación. En Oaxaca entendemos que el desarrollo no puede ir en contra de la naturaleza”, expresó.

El director general del Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julián Rubén Ríos Ángeles invitó a las autoridades municipales a que, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política Mexicana y 20 de la Ley de Aguas Nacionales, fortalezcan las acciones que permitan la prestación de servicios de agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

“Las instituciones federales, estatales y municipales seguiremos trabajando de manera conjunta en coordinación con la sociedad civil, en un marco de legalidad y compromiso, para generar soluciones de fondo en beneficio del ambiente”, dijo.

Mediante un estudio al río Los Perros se detectaron: siete PTAR, de las cuales solo una funciona; 43 descargas de aguas residuales; 101 tiraderos de basura; 45 taponamientos; 50 invasiones de zona federal; 18 zonas de extracción de materiales pétreos; un sitio reforestado; dos protecciones del afluente de pequeños revestimientos; nueve puentes; dos aprovechamientos para riego agrícola; una obra; entre otros.

La secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp añadió que “la cooperación institucional permitirá atender de manera estructural las fuentes de contaminación, particularmente el vertimiento de aguas residuales y el manejo inadecuado de los residuos”.

En esta actividad también participaron los titulares de las oficinas de representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente, Estela Hernández Vásquez y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca, Filemón Manzano Méndez.

