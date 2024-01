Así se expresa la primera no dama del INAI: “El chiste es joder” (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de enero. A través de redes sociales, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller -esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador- mostró su molestia a la gran cantidad de solicitudes de información que realizan sobre su persona a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la publicación de su curriculum vitae (CV).

“En toda mi vida académica, esta es la primera vez que se publica mi currículum, obtenido mediante un simple cuestionario a Conahcyt. Cada mes atiborran con interrogatorios del INAI indagando sobre mí y no publican nada”, expresó la investigadora en redes sociales.

“He llegado a la conclusión de que este INAI se fascina con preguntar a organismos públicos sobre todo lo referente a una servidora de todos ustedes y NO publican nada porque el chiste para ellos es JODER SIEMPRE y no divulgar lo bueno. Su fobia AMLO los lleva a molestar de manera perseverante. Es increíble el nivel parvulario de estas instituciones, de colegas (no todos) y de los medios y de perversa misóginia y sexismo”, comentó Gutiérrez Müller, quien afirmó “Ante ello, nosotros respondemos. Somos muy perseverantes”.

“En toda mi vida académica, esta es la primera vez que se publica mi currículum, obtenido mediante un simple cuestionario a Conahcyt. Cada mes atiborran con interrogatorios del INAI indagando sobre mí y no publican nada”, expresó la investigadora en redes sociales.

“He llegado a la conclusión de que este INAI se fascina con preguntar a organismos públicos sobre todo lo referente a una servidora de todos ustedes y NO publican nada porque el chiste para ellos es JODER SIEMPRE y no divulgar lo bueno. Su fobia AMLO los lleva a molestar de manera perseverante. Es increíble el nivel parvulario de estas instituciones, de colegas (no todos) y de los medios y de perversa misóginia y sexismo”, comentó Gutiérrez Müller, quien afirmó “Ante ello, nosotros respondemos. Somos muy perseverantes”.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir