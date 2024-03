Así quedó la lista de aspirantes al Senado por Oaxaca (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Finalmente, quedó la lista de aspirantes que competirán por el voto del electorado el próximo 2 de junio al Senado de la República por el estado de Oaxaca.

Por el partido oficial van el ex secretario de Administración del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña Antonino Morales Toledo, en la primera fórmula y en la segunda la diputada local Luisa Cortés Carrillo, primera presidenta de Morena en Oaxaca.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo hará María del Carmen Ricárdez Vela y Adolfo Romero Lainas, en primera y segunda fórmula, de última hora bajaron a Orlando Acevedo Cisneros, de la segunda fórmula.

En el PAN, Griselda Galicia García irá a la contienda en busca del voto de los electores en primera fórmula acompañada de Abigaíl Vasconcelos Castellanos en la segunda fórmula.

Mientras que por el PRD, va una mujer indígena de la región de los Mixes y la acompaña el actual presidente estatal del PRD en Oaxaca Tomás Balsaldú Gutiérrez.

Por su parte, el PT lleva como su abanderado al ex senador de la República Ángel Benjamín Robles Montoya y como segunda fórmula a Karla Gabriel Jimenez Carrasco.

En tanto, luego de no alcanzar las simpatías de los morenistas de Oaxaca, la ex diputada local y ex secretaria de Sebienti, Laura Estrada Mauro fue a refugiarse a las filas del Verde Ecologista y será quien encabece la primera fórmula y lleva como segunda fórmula al todavía presidente municipal de San Pedro Ixtlahuaca, Roberto Camerino Pérez Delgado, también simpatizante de Morena.

Finalmente, Movimiento Ciudadano competirá en la elección del próximo 2 de junio con Carolina Aparicio y el actual coordinador estatal de MC, Alberto Sosa Hernández.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir