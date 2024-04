Así opera la delincuencia para cometer fraudes bancarios (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de abril. En la mayoría de los fraudes a usuarios de servicios bancarios en México, la delincuencia no necesitó tener a la mano la tarjeta de crédito o débito de la víctima, sólo basta con los datos confidenciales recopilados por ingeniería social y utilizados en las redes sociales, advirtió la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Hoy en día, más del 90% del fraude con tarjetas se materializa a través de internet; es decir, cuando hay un ambiente de tarjeta no presente entre un 90 y un 95%”.

Sin embargo, son seis las principales modalidades de ingeniería social a través de las cuales la delincuencia busca robar dinero:

Phishing (correo)

Vishing (llamada)

Smishing (mensajes de texto)

Whalling (combinación)

Pharming (portales fraudulentos)

QRishing (códigos QR)

¿Por qué son un riesgo?

Estos ataques apelan a la vulnerabilidad humana, asegura Rafael Valencia, experto en prevención de fraudes bancarios.

“Si el banco me está pidiendo, o el supuesto representante del banco me está pidiendo información…no le haga caso, cuelgue y llame a su banco, porque esa llamada podría no ser de su banco”.

El año pasado se incrementó un 33.5% el número de cargos no reconocidos denunciados por clientes de la banca. Al cierre del 2023, se reportaron 68 mil 429 inconformidades referentes a compras que el usuario no realizó, pero que le fueron descontadas de su cuenta bancaria. En total, se reportaron 187 casos diarios.

¿Cuáles son las medidas para evitar fraudes bancarios?

Ante ello, algunos bancos han reforzado las medidas de identificación y autenticación de sus clientes. Una de ellas, la más innovadora, con datos biométricos de comportamiento, detalla Rafael Valencia, experto en prevención de fraudes bancarios.

“El celular, por ejemplo, yo puedo definir la forma en que esté orientado, la velocidad, la fuerza que imprime al pulsar las teclas. Pero lo mismo que hago con el celular, lo hago con la computadora, de manera que si hay alguien distinto a usted con una velocidad mayor, con una fuerza mayor, con una orientación distinta, si de pronto usted está derecho y aparece como zurdo, todas ésas son señales de alerta”.

La ABM pide a los usuarios, además, no caer en supuestos anuncios de inversiones que podrían ser falsos, los cuales son elaborados con inteligencia artificial, no descargar aplicaciones que le sugieran mensajes extraños y robustecer sus contraseñas.

Además de proteger el NIP, también se recomienda lo siguiente:

Memorizarlo

No darlo a nadie

Evitar que sea predecible

Cambiarlo cada tres meses

Tener NIP diferente para cada cuenta

Cubrir el teclado cuando se vaya a ingresar

Solicitar la TPV a la mesa

Nunca perder de vista tu tarjeta

“En cajeros automáticos, también bloquear el NIP, estar atento a que no haya por ahí una trampa, no aceptar ayuda de terceros. Algunos cajeros automáticos le están indicando, hasta por voz, que no acepte la ayuda de terceros.”, señaló el integrante de la ABM.

Así se explicó en la ponencia virtual “Mantente al día para evitar ser víctima de fraude”.

