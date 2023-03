Asesinatos de civiles, riesgo de militarización: Víctor Sánchez Baños (18:00 h)

Jueves 2 de marzo.

Ni una sola explicación. Militares mataron con decenas de tiros a 5 jóvenes que regresaban, según dicen sus padres, de divertirse en una discoteca en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sólo uno sobrevivió.

El boletín oficial de la Secretaría de Defensa Nacional, argumento que los soldados que realizaban un patrullaje en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, vieron una camioneta pick up blanca, sin placas y a exceso de velocidad. Escucharon “un estruendo” y los militares dispararon contra los tripulantes y pasajeros.

Así de simple “un estruendo” y a disparar a metralla. Como diría Pancho Villa, “mátalos en caliente”. No sabían si eran jóvenes divirtiéndose y que cometían faltas administrativas que un juez calificador les impondría una multa. No sabían si estaban armados o si eran delincuentes. Ya los daban por culpables.

Es más, ni el Ejército, ni la Fiscalía General de la República, ni el gobierno federal, niel de Américo Villarreal en Tamaulipas, absolutamente nadie en el gobierno ha dado una explicación a lo ocurrido. Simplemente no hay información para la sociedad, que para las fuerzas castrenses “no vale nada”.

Este hecho lleva a la reflexión más simple, pero con enorme fondo: los militares no están entrenados para realizar labores de seguridad policíaca; están entrenados a dar la vida por la “seguridad nacional”, o sea cuando el país pudiera ser invadido o hubiera una amenaza que ponga en riesgo a los mexicanos.

La crítica que se dio a la militarización del país, no estaba enfocada en darle herramientas a gobernadores y alcaldes incompetentes que prefieren dejar en manos del Elército y la Marina el cuidado de sus gobernados. Así, esos políticos, se pueden roban el dinero destinado a la seguridad ciudadana.

La seguridad interna del país debe estar en manos de policías civiles. Ese era el espíritu de la creación de la Guardia Nacional o la gendarmería.

Se trataba de grupos de élite que pelearan contra la delincuencia organizada hasta los carteristas y rateros de celulares. QAue pudieran ser coadyuvantes de autoridades federales y locales, en el marco de la Constitución.

Pero, tanto el gobierno de López Obrador, como la mayoría de los gobernadores y alcaldes, prefirieron pisotear los principios constitucionales, e incluso, ponerse ellos mismos en riesgo, al darle más facultades de los militares y marinos, que a sus órganos policíacos.

Lo ocurrido en Nuevo Laredo, nos lleva a reflexiones más de fondo.

La estrategia del Gobierno de AMLO así como la de gobiernos estatales y municipales, han hecho tal desmadre constitucional, que no se delimitan las áreas de policías municipales, estatales y federales, así como de las fuerzas armadas.

La capacidad de fuego del Ejército y la Marina, indiscutiblemente es superior a las policías locales, pero para eso se organizó lo que antes era la Gendarmería en e Gobierno de Enrique Peña Nieto, y que sería la nueva Guardia Nacional. Las dos con entrenamiento castrense, pero con formación policíaca para defender los derechos humanos.

Los militares están hechos para no entender razones, ni jurídicas, ni humanas; sólo obedecen órdenes. Los policías deben actuar mediante información de inteligencia delincuencial y atacar los focos de criminales de todos los niveles. En caso de asuntos sumamente graves, entonces usar a las fuerzas armadas.

No olvidemos, que meter a actividades policíacas al Ejército y a la Marina, es tentar con la corrupción de miles de millones de pesos, a instituciones que son el orgullo nacional por su honestidad y lealtad. Las tentaciones pueden hundir la moral de una sociedad.

PODEROSOS CABALLEROS… VIVA: Hace varios días, el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana Viva Aerobús dejó varados 78 pasajeros cubanos, pues no pudieron viajar a Nicaragua, luego que por negligencia de sus empleados no pasaron a tiempo el listado de viajeros, exigido por el país centroamericano para su ingreso. Los pasajeros tuvieron que dormir en bancos, en el piso y ni siquiera les ofrecieron un vaso con agua. El avión hacía escala en Cancún, donde hicieron dos colas, y sólo pasaron a la gente de Cancún. El problema es que no han dado el menor intento por mejorar el servicio. Y, del director de la empresa, Juan Carlos Zuazua, ni por equivocación ofrece disculpas. *** KEN SALAZAR: Y retumba en sus centros la tierra, la declaración de funcionarios del gobierno de Joe Biden, senadores y el mismo embajador estadounidense, Ken Salazar, sobre las movilizaciones en defensa del INE. Textual: las manifestaciones en defensa del INE son la democracia en acción, fue el comentario de Salazar, quien seguramente es el sentir de Biden y muchos altos funcionarios del gobierno del vecino del norte. Esta es una llamada de atención al gobierno de López Obrador. No se trata de ser serviles a EU, sino de escuchar a Pepe Grillo, por que los de Morena no son dueños de la verdad universal.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA… HEINEKEN: El líder dela cervecera Heineken, Guillaume Duverdier, busca convertir a esa empresa en líder en sustentabilidad. Aporta más de 18,000 empleos que colaboran bajo su estrategia transversal de responsabilidad social empresarial y sustentabilidad de Brindar un Mundo Mejor, que permite cuidar el medio ambiente, al agua y a las comunidades donde opera bajo tres pilares esenciales aplicados en sus procesos y operaciones. La empresa, donde el fundador de Microsoft, Bill Gates, adquirió casi el 4% de sus acciones, enfrenta nuevos retos.

