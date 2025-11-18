Asesinato de Karina Díaz: quién era la síndica de Palizada, Campeche (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Karina Díaz Hernández, síndica municipal del ayuntamiento de Palizada, Campeche, fue asesinada a tiros la tarde de este lunes en la comunidad de El Cuyo. La funcionaria de 57 años se desempeñaba también como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el cabildo local y había sido candidata a la alcaldía en elecciones anteriores.

El ataque ocurrió cuando Díaz Hernández circulaba en su vehículo particular por la localidad campechana. Según reportes preliminares, los agresores dispararon en su contra, provocando que perdiera el control de la unidad y impactara contra una barda. La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

Cronología del ataque a Karina Díaz

La Fiscalía General del Estado de Campeche informó que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital General de Palizada tras reportarse el ingreso de una mujer con lesiones por proyectil de arma de fuego. Aunque el comunicado oficial no mencionó inicialmente el nombre de la víctima, confirmó que la persona falleció mientras recibía atención médica de emergencia.

Medios locales detallaron que el ataque ocurrió cuando Karina Díaz se desplazaba en su automóvil por la comunidad de El Cuyo. Los agresores habrían interceptado su vehículo y realizado varios disparos, lo que causó que la síndica perdiera el control de la unidad y chocara contra una estructura. El cuerpo fue trasladado urgentemente al hospital, donde los médicos no pudieron salvar su vida.

Karina Díaz Hernández, síndica municipal del ayuntamiento de Palizada, Campeche, fue asesinada a tiros. / Foto: Karina Díaz en redes sociales

Trayectoria política y cargos de Karina Díaz

Karina Díaz Hernández mantenía una activa participación en la vida política de Palizada. Además de ejercer el cargo de síndica municipal -responsable de vigilar la hacienda pública y la legalidad de los actos del ayuntamiento-, presidía la Comisión de Educación y Cultura en el cabildo. Su perfil profesional estaba vinculado al sector educativo, donde era conocida como “maestra” por su labor docente.

La funcionaria había contendido anteriormente por la alcaldía de Palizada, aunque no logró obtener el cargo en esa ocasión. Su trabajo como síndica la ubicaba como una de las figuras clave en la estructura gubernamental del municipio, con funciones de fiscalización y vigilancia de los recursos públicos. Durante su gestión, había mantenido presencia activa en las comunidades de la región.

Reacciones institucionales ante el crimen de Karina Díaz

El ayuntamiento de Palizada, encabezado por el alcalde Pedro Javier Ayalla Cámara, emitió un comunicado oficial expresando su “pesar y consternación” por el asesinato. El texto manifestó la “total disposición para acompañar y respaldar a las autoridades competentes” en las investigaciones y hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma.

Posición del gobierno municipal: Expresó confianza en la capacidad de las autoridades estatales para esclarecer los hechos con “profesionalismo, transparencia y prontitud”

Llamado a la población: Solicitó evitar la difusión de información no verificada y permitir que las instituciones realicen su labor

Reacción del Senado: La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, exigió través de redes sociales el esclarecimiento de los hechos y castigo para los culpables

Solidaridad: La senadora Martina Kantun recibió muestras de apoyo por parte de colegas legislativos

Contexto nacional de violencia contra funcionarios locales

El asesinato de Karina Díaz Hernández se enmarca en un patrón de violencia contra autoridades municipales en México. En los últimos doce meses, al menos once presidentes municipales han sido víctimas de homicidio en diversos estados del país, según registros de medios nacionales. Este caso coincide temporalmente con el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Casquillos percutidos en la escena del crimen.

La situación ha mantenido en alerta a las autoridades federales y estatales de seguridad, quienes han implementado protocolos especiales para la protección de funcionarios públicos en zonas de alta incidencia delictiva. El municipio de Palizada, ubicado en la región de Los Ríos de Campeche, había mantenido un perfil bajo en materia de seguridad comparedo con otras zonas del estado.

El homicidio de Karina Díaz Hernández representa un nuevo episodio de violencia contra funcionarios públicos en México, particularmente en el nivel municipal donde las autoridades suelen tener menor protección security. La síndica de Palizada se desempeñaba en cargos clave de fiscalización y educación al momento de su fallecimiento.

Las investigaciones continúan en curso bajo la coordinación de la Fiscalía General de Campeche, que no ha proporcionado información sobre posibles líneas de investigación o motivos del crimen. El caso ha generado reacciones a nivel estatal y nacional, sumándose a la lista de agresiones contra servidores públicos en el país.

