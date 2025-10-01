Asesinan a balazos a un hombre en pleno centro de Juchitán (21:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 30 de septiembre. Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en pleno centro de la ciudad, sobre la avenida Benito Juárez, casi esquina con la calle 2 de Abril, a espaldas del mercado “5 de Septiembre”.

El ataque ocurrió en una zona concurrida, lo que generó pánico entre transeúntes y comerciantes de la zona.

De acuerdo con testigos, varios sujetos armados interceptaron al hombre, quien presuntamente era comerciante, y le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes acordonaron el área para preservar la escena del crimen y comenzar con las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen.

Las autoridades ya realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir