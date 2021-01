Aseguran droga y detienen a ocho personas durante cateos en Juchitán de Zaragoza (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de enero. En una serie de acciones contra la delincuencia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) coordinó y ejecutó sendos cateos en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, región del Istmo, logrando asegurar droga, armas, teléfonos celulares y la detención de ocho personas, entre ellas una mujer.

La acción fue ejecutada por la Institución de procuración de justicia, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, dando cumplimiento a la orden de cateo asentada en el cuadernillo de antecedentes 006/2021.

Agentes Estatales de Investigación catearon en primera instancia el domicilio particular ubicado en el callejón Emiliano Zapata de la Novena Sección de Juchitán, donde aseguraron más de un centenar de bolsas que contenían droga denominada cristal y de hierba verde con características de marihuana, dinero en efectivo, dos basculas grameras, 6 teléfonos celulares y la detención del masculino I. C. G., y la mujer M. C. G.

Posteriormente, en el domicilio particular ubicado en inmediaciones de la colonia San Isidro, se aseguraron diferentes dosis de la droga conocida como cocaína y cristal, una báscula gramera, un arma de fuego, cartuchos útiles y 7 teléfonos celulares. Asimismo, se logró la detención de los masculinos identificados como D. V. M., J. R. L. S., J. B. V., L. A. H. R., J. M. C. y A. L. T.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General, junto con la droga y objetos incautados.

