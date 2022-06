Asegura Salomón Jara que su gobierno acabará con privilegios y la corrupción, “Oaxaca le falta tener un buen gobierno” (18:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. El candidato a la gubernatura de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que su gobierno no será de escritorio sino de territorio, por lo que de llegar a la gubernatura no reciclará funcionarios ni servidores públicos, ya que encabezará un gobierno de hombres y mujeres trabajadores, porque en Oaxaca lo hay todo.

En su cierre de campaña que encabezó desde la Alameda de León, manifestó que entendía el papel que le correspondía en este momento histórico y estelar de la vida en Oaxaca.

“Siempre he luchado por las causas más justas desde hace 30 años, he caminado con Andrés Manuel López Obrador, por eso no le voy a fallar a Oaxaca”.

Frente a cientos de simpatizantes que le mostraron su apoyo y respaldo, adelantó que cuando sea gobernador hará que la figura de revocación de mandato se aplique, por lo que ya no habrá privilegios ni corrupción para que se acaben todos los males del viejo régimen.

Acompañado por su familia y esposa, Irma Bolaños, así como por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y el senador Ricardo Monreal, insistió que solo tenían una oportunidad y esa sería el próximo 5 de junio en las urnas.

“Lo que nos falta en Oaxaca es tener un buen gobierno, porque este es un gran estado, por eso está cerca la primavera oaxaqueña, sé que en Oaxaca tenemos un gran amigo, que aunque tenga su ombligo en Tabasco tiene su corazón en Oaxaca, lo que él está haciendo en el país es lo que queremos hacer en Oaxaca, para que haya seguridad, justicia y paz, y alcanzar un estado de bienestar para todos los que vivimos aquí”, afirmó.

Apoyado también por los dirigentes de los partidos que acompañaron esta alianza, dijo que de ganar el próximo 5 de junio recorrerá los municipios que le faltaron visitar durante la campaña.

Por su parte, el senador Ricardo Monreal, sostuvo que Salomón Jara había logrado una movilización social, por eso había llegado el momento de la transformación en Oaxaca.

“Le aconsejo que no se confíe el domingo porque los del PRI son muy mañosos, por eso le digo que seleccione bien a su equipo de quienes lo acompañarán en la transformación de Oaxaca, no te rodees de bufones ni de lambiscones, porque esos no te van a ayudar a gobernar, debes ser el más humilde y sencillo para que seas el mejor oaxaqueño que haya tenido Oaxaca como gobernador, sacúdete a los hipócritas y simuladores para que haya un cambio profundo y verdadero”, le recomendó el senador al candidato.

Asimismo, el dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, recordó que Jara Cruz era un hombre que venía de abajo, disciplinado, cuyo único objetivo es que le vaya mejor a Oaxaca.

“Lo mejor para Oaxaca es que haya una transformación, ya quiero ver a Salomón y al presidente hacer equipo”.

Confirmó que habían presentado una denuncia penal en contra de aquellos que votaron para favorecer a las empresas transnacionales porque en Morena no podían ser omisos y guardar silencio.

“El pueblo de México le va a cobrar al PRI haber traicionado a la patria, por eso nos podemos confiar, porque estamos enfrentando a un gobierno corrupto, no solo tenemos que lograr sino alcanzar una votación histórica”, finalizó.

