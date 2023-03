Asegura Romero López que no reprimió a pobladores de Xiacuí, que con Morena los bloqueos no funcionan, aunque se les permiten a normalistas (15:15 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. El titular de la Secretaría de Gobierno (SEGO), Jesús Romero López, amagó a las organizaciones sociales con utilizar la fuerza pública con quienes actúen fuera de la ley durante sus manifestaciones, esto tras la intervención de la Policía Estatal contra los habitantes de Santiago Xiacuí quienes cerraron los accesos del Palacio de Gobierno.

“Quién tomó la decisión fui yo, derivado de liberar a más de 300 personas que se encontraban retenidos en Palacio,madres de familia, presidentes municipales, visitantes nacionales y extranjeros que estaban disfrutando de los murales, se decidió liberar una puerta”, mencionó el funcionario.

Durante la conferencia del Gabinete de Seguridad, el titular de la Sego, aseguró que no se realizó un desalojo, “hay que distinguir entre desalojo-represión, y lo que se determinó en conjunto con Seguridad Pública bajo protocolo de liberar el acceso de la calle Flores Magón, no se realizó un desalojo de una manifestación, no se realizó una represión de una manifestación”.

“Y con esto queremos mandar un mensaje muy claro de respeto a todo el movimiento social oaxaqueño, la libre manifestación la garantiza la Constitución y este Gobierno, la libre exigencia de todos los pueblos está garantizado, pero este también debe ser con respeto a la propia sociedad, al pueblo y a las instituciones”.

“Porque tanto tienen derechos quienes exigen ser atendidos como quienes estaban aquí en Palacio, o los que tienen que circular en las carreteras a hacer su vida económica social y laboral, porque estas acciones siempre terminan afectando más al pueblo que a los propios gobernantes”, aseveró.

La atención al movimiento social, de donde, dijo proviene desde hace más de 26 años, siempre va a ser garantizado, aquí los vamos a recibir a todos, pero sin condicionamientos. El movimiento tiene que tomar una redefinición histórica conducir su protesta a nuevos mecanismos, los bloqueos no dan resultados, por lo menos aquí en este gobierno no, porque aquí hay diálogo, y hay solución y es lo que plantea el gobernador, hagamos en modelos de lucha y en modelos que den resultados, y las organizaciones deberán repensar sus estrategias para lograr sus objetivos de manera más contundente y no alejarse de la sociedad, al contrario fortalecerse con la sociedad”.

Expresó que ayer durante la protesta delos habitantes de Xiacuí había agitadores “ubicamos a dos o tres agitadores provenientes del partido oficial, aunque no mencionó qué instituto, que llevaron a los pobladores a agredir a dos trabajadores, incluso con machetes”.

Finalmente, mencionó que ignoraron a los agitadores y dialogaron con una comisión que el pueblo decidió, con el alcalde, el presidente comunitario, el comisariado de Bienes Comunales, y en 15 minutos resolvieron todo, “sin necesidad de tener a nadie secuestrado o retenido, así no, porque eso afecta a la sociedad, porque eso afecta nuestro clima de paz y civilidad que debemos construir todos”.

En el caso de los normalistas, mencionó se les está respetando su manifestación, es decir que to,en camiones, bajen al pasaje, realicen bloqueos y que ya se les recibió su pliego petitorio a las muchachas de Tamazulápam, “hemos hablado permanentemente con los normalistas, el director del Ieepo, con el Jefe de Gabinete, su servidor, lamentablemente no se ha resuelto sus demandas, porque no se había instalado la mesa tripartita, pero a partir de la entrega de la Toma de Nota a la Sección XXII ya nos sentamos y ya hay una mesa de diálogo y muy pronto se va a arreglar en beneficio de la educación de Oaxaca”.

Con respecto a Lorena Merino, líder de las mujeres desplazadas, puntualizó que, el cargo por el que fue detenida fue por faltas administrativas, a quien dijo que le han ofrecido múltiples opciones para llegar a un acuerdo, sin embargo, esto no se ha dado, un Juez le negó un amparo para que le restituyera el espacio donde protestaban, y que hoy recobraría su libertad tras cumplirse las 72 horas de su detención.

