Asegura Canaco disminución de asaltos en carretera 190, tramo Huajuapan-Acatlán (10:30 h)

Huajuapan de León, Oax. 15 de abril. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Huajuapan, Rene Arias Cruz, aseguró que en los últimos días han disminuido los asaltos en la carretera federal 190, tramo Huajuapan-Acatlán, Puebla.

“De diciembre a la fecha, la Huajuapan-Acatlán, la verdad no hemos tenido algún reporte, ninguna denuncia, mucha gente no denuncia, pero al parecer se ha calmado un poco, en esta zona, a raíz que hubo un enfrentamiento entre Marina, Guardia Nacional, SEDENA y la delincuencia organizada. Hubo unas bajas por parte de la delincuencia, y no hay un rebrote de asaltos nuevamente”, indicó.

Afirmó que en donde continúan los robos, es en la carretera federal 125 Huajuapan-Tehuacán, Puebla; recientemente robaron una camioneta en el estado de Oaxaca y un tráiler en jurisdicción de Puebla.

Arias Cruz recordó que hace más de 20 días en la vía 190, tramo de Huajuapan a Tamazulápam, hubo al menos tres conatos de asalto, a la altura de la Curvas del Mono.

“Tenemos pendiente una plática con SEDENA y Guardia Nacional, para que tengan un poco más de vigilancia en esa zona, no queremos que esos brotes crezcan, yo creo que será la próxima semana cuando tengamos la reunión con esas corporaciones policiacas. Yo creo que hemos estado con cierta tranquilidad, pero sí con un poco de temor de viajar a Oaxaca a lo hora que fuera, pero este brote que surgió hace un mes o 20 días nos preocupa” sostuvo.

Aseguró que continúa la presencia de elementos de la Guardia Nacional y demás corporaciones policiacas, sobre las carreteras federales 190 que dirige a Acatlán, Puebla; y la 125 que conduce a Tehuacán.

Dijo que pedirán que se incremente la presencia de la Policía Estatal y Guardia Nacional en la carretera federal 190 Huajuapan-Oaxaca, para evitar que se vuelva un foco rojo de robo en transporte de carga y vehículos particulares.

