Asamblea definirá acciones para exigir aumento de recursos: Agente de Chicahuaxtla (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 24 de marzo. El agente municipal de San Andrés Chicahuaxtla, Rubén Vázquez Hernández, informó que no se llegaron a acuerdos en la mesa de diálogo, con el presidente municipal de Putla, Próspero Francisco Cruz Ricardo, la cual fue encabezada por la Secretaría General de Gobierno (Segego), para exigir el aumento de los recursos de Ramo 28 y 33, fondo 3 y 4.

Indicó que a pesar del bloqueo por dos días en la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga, de la intervención de la Segego y la Coordinación General de Atención Regional, el munícipe sigue negándose a aumentar el monto de los recursos.

“Esperando que con estas acciones iba a reaccionar el presidente municipal, sin embargo, hasta ahorita no ha habido una buena respuesta por parte de él, por ello, se va exponer a la asamblea general de vecinos para cambiar de estrategia o forma de actuar, hay varias opciones y vías, pero es lo que debemos de analizar para que el presidente municipal haga la entrega de inmediato del recurso del Ramo 28, que corresponden a las agencias”, señaló.

Refirió que, por el momento a través de un escrito, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ya que aparentemente el munícipe está violando los derechos de los pueblos originarios, pues no está entregando lo justo y de manera equitativa los recursos a las agencias.

Vázquez Hernández reveló que podrían presentar una demanda formal de la exigencia de los recursos del Ramo 28, ante la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.

“Hacer la invitación a los agentes municipales, de qué exijan esos recursos a sus presidentes municipales, porque no estamos haciendo un acto de limosna o estamos mendigando un recurso, si no es lo que por derecho nos corresponde. Hay varias comunidades que han estado haciendo sus movimientos en la Mixteca y otros lugares, sin embargo, aquí en el municipio de Putla no ha habido protesta en razón a que la autoridad municipal entrega en especie cualquier material”, expresó.

Comentó que también solicitaron por escrito la injerencia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE), pues el presidente municipal de Putla ha caído en un tema de cerrazón, argumentado que hubo un recorte y que no alcanzan los recursos.

