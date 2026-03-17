Asalto a banco en pleno centro de Tehuantepec deja pánico y dos empleadas afectadas (14:20 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 17 de maerzo. Momentos de tensión y miedo se vivieron este martes en pleno centro de la ciudad, luego de que al menos tres sujetos perpetraran un asalto dentro de la sucursal Banamex, ubicada sobre la avenida Juárez, dejando como saldo dos empleadas con fuerte crisis nerviosa.

De acuerdo con información extraoficial, los individuos ingresaron al banco y, bajo amenazas, despojaron de dinero en efectivo tanto a trabajadores como a clientes que se encontraban en el lugar. Tras cometer el atraco, los responsables huyeron sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Minutos después del incidente, paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y una ambulancia del municipio acudieron para brindar atención a dos cajeras que presentaban crisis nerviosa ante lo ocurrido, en medio del temor generado por la violenta situación.

Llamó la atención que, pese a la magnitud del asalto, el gerente de la sucursal habría manejado con hermetismo lo sucedido y no habría dado aviso inmediato a las autoridades, lo que retrasó la presencia de corporaciones policiacas en el sitio. Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial el monto de lo robado ni se reportan personas detenidas.

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