Arzobispo pidió a oaxaqueños orar por el injusto y el asesino (14:15 h)

“También con quien comete alguna injusticia, se le debe decir que con injusticias se pierde el cielo, tal vez diga que no le importa, pero a consecuencia de las injusticias sus trabajadores no reciben su sustento, quedándose con algo que no le pertenece y haciendo sufrir a toda una familia”, lamentó.

De esta manera, también pidió orar por el injusto y el asesino, para que dejen de hacerlo, ya que las obras deben brillar para dar gloria al Padre sobre los actos que se realizan.

“Deben analizarse las obras que se hacen, para descubrir si tienen amor, no se debe dedicar a juzgar ni condenar, sino se debe ser misericordioso, bondadoso, solidario para ser capaz de desprenderse y compartir de lo que se tiene, incluso de la pobreza”, concluyó.