Arzobispo Pedro Vásquez señaló que hacen falta sacerdotes en Oaxaca (18:00 h)

IV DOMINGO DE PASCUA

HOMILÍA DE MONS. PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Oaxaca de Juárez, 11 de mayo. Cuarto domingo de la Pascua. Hemos escuchado la Palabra de Dios y, junto con esa voz divina, que es proclamada de la Sagrada Escritura, también Dios nos habla en los diferentes acontecimientos de la vida.

Qué difícil les fue a los primeros cristianos, a los apóstoles, anunciar el Evangelio, llevar el mensaje divino, cumplir con lo que el Señor Jesús les mandó poco antes de subir al cielo: vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Vayan por el mundo, anuncien, anuncien la buena nueva, la buena noticia, vayan y lleven la Palabra de Dios.

Hoy, en la primera lectura, el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron dificultad, los corrieron de una ciudad, ya no querían escuchar ese mensaje que hablaba de Jesucristo Resucitado, de Jesucristo Vivo, ya no querían escuchar, no querían aceptar esa verdad, El que murió en la Cruz, resucitó y nosotros damos testimonio de su Resurrección. Los invitaban a callarse, los expulsaban y se iban a otras ciudades, pero ya estaba ahí sembrada la Palabra de Dios, el mensaje divino ya estaba en el corazón de los primeros oyentes y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, se quedaron felices y llenos del Espíritu Santo.

Ese mensaje divino tiene que seguir siendo proclamado, tenemos que seguir anunciando el Evangelio, ustedes y yo, todos somos discípulos y a todos los discípulos les dijo y nos sigue diciendo Nuestro Señor, vayan y anuncien el Evangelio.

Sea usted evangelizador en su hogar, en su lugar de trabajo y cómo va a ser evangelizador, encontrándose con las personas con las que usted vive, con las que usted trabaja y sea un hombre de bien y haga sentir su amor a las personas, dé testimonio de que usted es un creyente, de que usted es un hijo de Dios, de que usted quiere agradar a Dios con sus obras. Dé ese testimonio y ese es el mejor anuncio.

¿Qué decían de los primeros cristianos? “mirad cómo se aman” y ese amor contagió y atrajo a más y más seguidores de Jesucristo. Que nosotros no seamos causa de que, en lugar de atraer, alejemos, alejemos, porque a veces nuestros comportamientos, en lugar de acercar, alejan, porque hasta dicen: y eso que es un servidor del templo, de la parroquia, es un servidor, es un sacerdote, es una religiosa, es un agente de pastoral, y eso que es así.

No anunciamos a veces: y eso que es un Obispo, no anunciamos a veces el mensaje divino. Nuestro testimonio, nuestro testimonio.

Hoy, Nuestro Señor nos acaba de decir que Él es nuestro pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, escuchan mi voz y yo quisiera que nos preguntáramos, ¿de verdad conocemos a nuestro Pastor? ¿a Jesucristo, lo conozco, lo escucho, lo sigo?

Es muy distinto que yo crea. Creo que Jesucristo es Buen Pastor, creo que Jesucristo es una voz. No basta, no basta, de veras conviértete en un verdadero seguidor, en un verdadero discípulo y disponte a escuchar Su voz y la voz divina resuena en todas partes y utiliza labios de cualquier persona, para llegar con un mensaje, con un mensaje.

Aprendamos a escuchar, distingamos esa voz del Buen Pastor, interesémonos por conocer más y más a Jesucristo y a Jesucristo se le conoce en el Evangelio, ahí es donde está la enseñanza, ahí está lo que quiere Jesucristo que vivamos y no selecciones el mensaje de Jesucristo: este me cae bien este mensaje es agradable a mis oídos, lo voy a vivir. Este mensaje me cuestiona, a este ahorita no le voy a hacer caso.

Nuestro Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, ahí nos volvemos sordos, no queremos oír, porque hasta nos atrevemos a decir: perdono pero no olvido. Seguimos recordando lo que nos hicieron, el dolor que nos causaron, el sufrimiento, lo seguimos nosotros recordando y reviviendo, pero no resuena en nuestros oídos la voz del Buen Pastor, que nos dice “perdona y serás perdonado”. Un mandamiento nuevo te doy, que ames como Yo te he amado. ¿Escuchamos esa voz? ¿la llevamos a la vida? Hoy, nos cuestiona el Señor.

También quiero decirles, que hermoso escuchar el texto del Evangelio donde se nos presenta Jesucristo como el Buen Pastor y, hace unos días, nosotros elevábamos nuestra oración diciéndole a Dios: envíanos al Sucesor de Pedro, envíanos al Papa, al Papa y, miren, ya Dios nos lo envió, ya Dios nos los envió. El Papa León, así quiso llamarse, León XIV, y, hoy, en este domingo, celebró el primer Ángelus en la Plaza de San Pedro y tocó este tema del Buen Pastor del Evangelio de hoy y, por supuesto, así como pidió a los Cardenales, ayúdenme a ser ese Buen Pastor, nos dice también a nosotros, ayúdenme a ser ese buen pastor, quiero ser el buen pastor, quiero ser la voz de Jesucristo que resuene en el mundo y una de tantas preocupaciones del Sucesor de Pedro, el Papa León, es la paz, la paz, la paz que no tiene el mundo, el amor, el respeto de todos los seres humanos.

Ya tenemos a nuestro buen pastor, que se asemeje cada día más a Jesucristo, pidamos por eso, pero también tenemos que pedir porque necesitamos de pastores aunque nosotros no les llamamos pastores, nosotros les llamamos sacerdotes, presbíteros, padre, necesitamos, estamos muy necesitados de vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa.

Vemos que no es atractivo ser sacerdote, que no es atractivo ser religiosa, no es atractivo, pero, mire, no se confunda, ser sacerdote no es una profesión, ser religiosa no es una profesión, es una vocación, es un llamado que Dios hace y Él tiene su forma de llamar y su momento para llamar. Si usted siente que Dios le llama no se detenga, responda, así como respondía Samuel: aquí estoy, porque me has llamado. Así tienen que decir nuestros jóvenes varones y nuestras jovencitas mujeres, aquí estoy, Señor, porque me has llamado y ser generosos en su respuesta.

Ustedes, padres de familia, díganle a Dios, díganle a Nuestro Señor: Señor ¿quieres entrar aquí a nuestra casa para llamar a un miembro de nuestra familia? aquí estamos, Señor, entra a nuestro hogar y llama, llama a quien Tú quieras, llámalo y envíalo. Hay mucha necesidad de sacerdotes. Seguimos sintiendo necesidad de que usted siga orando, siga orando.

Ore por nosotros, ruegue. A lo mejor no nos hemos hecho merecedores de su oración, pero creo que Nuestro Señor, sí, sí es merecedor de nuestra oración y qué dijo un día: la mies es mucha y los obreros pocos, rueguen al dueño de la mies a sus campos, eso dijo Nuestro Señor y Él sí es merecedor de eso, de orar, de rogar. Yo tal vez no, el sacerdote que está en tu parroquia tal vez no se ha hecho merecedor de tu oración, pero ¿el Señor? La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen, rueguen quédate con eso, sólo ve eso. El Señor dice que roguemos, pupes roguemos.

Necesitamos y mucho. Cómo duele, cómo duele que me pidan sacerdotes y que yo les diga, no tengo, no tengo, no tengo a quién mandarles. Duele. Duele en el alma y es responsabilidad de todos, de todos.

Hoy es el día mundial de oración por las vocaciones, el Señor es el que llama, el Señor es el que toca, hay que abrirle el corazón y hay que responder. Nunca es tarde, siempre estamos a tiempo y todo esto es un misterio, es un misterio. Es un misterio que yo esté aquí, que yo sea el Obispo de esta Arquidiócesis, es un misterio. Es un misterio para el Papa León XIV que él sea el Papa de nuestra Iglesia, es un misterio, pero es un llamado y hay que responder y responder generosamente y responder felices y desgastarnos, porque el Buen Pastor lo quiere.

Escuchen mi voz, escuchen mi voz. Él nos conoce, que también nos interesemos por conocerlo y sigamos, sigamos respondiéndole al Señor con toda generosidad.

Encomendemos a María todo esto, digámosle a Ella, que aprendió a escuchara a Su Hijo Jesucristo que nos enseñe a escucharlo, a buscarlo, a llenarnos de Él, a ser verdaderos discípulos de Él.

Dios los colme de bendiciones a todos ustedes, Dios los bendiga siempre.

Que así sea.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir