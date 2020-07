Arzobispo Pedro Vásquez recomienda dejar la critica y buscar el bien común ante la pandemia (15:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recomendó a todos los oaxaqueños hacer una revisión de sus actos y de su forma de ser para comprobar si se genera algún beneficio en el propio y en el de los demás.

En su mensaje, durante la misa que ofició en la capilla del arzobispado, sostuvo que este domingo era una buena oportunidad para ver si se estaban haciendo cosas que agradan a Dios.

“La figura de Dios debe de ser de un Dios que ama y quiere lo mejor para usted, y en ese mirar mírese usted también y vea como quiere Dios que sea, sean un retrato hermoso, que no se nos olvide que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso cada día trabajemos para parecernos más a él”.

“Mire como es él, que un día nos regaló su Espíritu Santo, y gracias a él nadie puede decirle Padre sino es por la fuerza de la tercera persona, nosotros sabemos que hay un ser todopoderoso que concede favores, nos dirigimos a él a través de la Santísima Trinidad para que el diálogo sea fructífero”.

Aseguró que el sembrador de la semilla buena es Dios pero hay otro que no quiere lo bueno para nosotros, el maligno, por lo que era importante ver que los defectos no crezcan.

“El demonio quiere que los defectos crezcan, ahí hay una lucha, todos luchamos, a veces con tristeza decimos me ha vencido el tentador y pedimos perdón, y de nuevo nos reiniciamos para fortalecer nuestra voluntad para salir adelante”.

El jerarca de la Iglesia católica, recordó que a lo largo de la vida nos encontramos con otra clase de amigos que desde pequeños nos enseñan maldades, como a fumar, a oler mariguana y a tomar alcohol.

“Muchos en nuestro entorno siembran semilla mala porque nos tienen envidia y nos envenenan, nos llevan a la maldad y dicen ser nuestros amigos, tengan mucho cuidado con la cizaña, piensen antes de actuar para que descubran la verdad, estén atentos, siempre con los ojos abiertos y las orejas bien puestas”, recomendó.

Dijo que algunas veces muchas amistades dicen cosas por envidia, por eso hay que ponerse listos y abusados.

“Sean una buena semilla y vayan sacando de su corazón todo lo que no es bueno, no sean cizaña, sean buen trigo, en esta realidad en la que vivimos vamos motivándonos para vivir en confianza con Dios, no nos dediquemos a criticar, porque muchos no creen en la enfermedad que está en el mundo pero la gente sigue muriendo y los hospitales están llenos de enfermos”, puntualizó.

