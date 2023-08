Arzobispo Pedro Vásquez bendijo a colectivos oaxaqueños con familiares desaparecidos (17:45 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. El Arzobispo de Antequera Oaxaca Pedro Vásquez Villalobos, quien sufre la desaparición de un familiar, bendijo a personas con familiares desaparecidos en Oaxaca durante una actividad que realizaron en la Alameda de León, quienes nombraron el lugar como “Plaza de los Desaparecidos”.

“Sé que viven esta situación como familia, también yo tengo familiares que los desaparecieron y no sabemos dónde está, así está la situación de nuestra gente, de nuestras familias, de nuestro país”, les dijo el jerarca de la iglesia católica a los oaxaqueños que sufren al tener un familiar desaparecido.

“Le pido a Dios que le siga dando fortaleza”.

Vásquez Villalobos, manifestó que es una incertidumbre el no saber de un familiar, “El no saber qué pasó con ellos, si les quitaron la vida, para traer los restos en el lugar donde uno sepa que ahí están, si todavía no les han quitado la vida, pues queremos encontrarlo con vida y regresen a casa, que los liberen para que regresen a su casita”.

Les expresó su solidaridad a los colectivos para que todos los esfuerzos lo hagan buscando siempre la justicia sin perder la verdad y sin entrar en pleitos con alguien, “eso es lo que yo quiero, porque si no, se nos pierde la paz y lo que queremos es paz, queremos justicia y queremos tantas cosas y yo creo que nuestros seres queridos también quieren que nosotros vivamos en paz, si ya murieron que Dios les dé el descanso eterno y a su familia el consuelo y la fortaleza”.

Pidió a Dios que si están vivos, que regresen a su casa, “que los liberen para que lleguen a su casita, regresen con vida, el señor nos ayude y se sigan fortaleciendo”.

El obispo bendijo a los integrantes de los colectivos quienes buscan a sus familiares desaparecidos, “Gracias por su trabajo y por lo que hacen, por su esfuerzo como colectivo, Dios les bendiga a todos”, dijo.

“Si en su casita no hay ningún desaparecido denle gracias a dios, y los que tenemos algún ser querido desaparecido, sigamos pidiendo por él, y también hay que pedirle a Dios que toque el corazón de estos hermanos nuestros que no se han tentado el corazón para desaparecer y para quitar la vida, que dios toque su corazón y se hagan más sensibles y más humanos”, finalizó.

