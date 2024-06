Arzobispo critica a los que se sienten dueños del mundo (19:01 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de junio.

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

HOMILÍA DE MONS PEDRO VÁZQUEZ VILLALOBOS,

ARZOBISPO DE ANTEQUERA OAXACA

Somos hombres y mujeres de fe, por eso estamos aquí, escuchando la Palabra de Dios, alabando y bendiciendo a Dios y presentándonos ante Él como personas necesitadas.

Ya hemos escuchado la Palabra y pidamos descubrir el gran poder de Dios.

Nosotros mismos decimos que Dios es Todopoderoso, y hoy nos lo recuerda la Palabra Divina, en ese diálogo que tiene Dios con Job, que fue probado, que era un hombre bueno y fue probado de muchas formas. Dios le habla de su poder y pone el ejemplo del mar, del mar… ahí tiene poder Dios y si nosotros nos ponemos a pensar en el Universo, pues tenemos que poner a Dios controlando este Universo.

En la vida tenemos momentos difíciles y, si nosotros no pensamos en Dios, se van a hacer todavía más difíciles los momentos, porque tú y yo no tenemos poder, no tenemos poder, por más poderosos que nos sintamos.

A veces algunas personas se sienten dueñas del mundo, ¡Qué equivocados están! ¿quién es dueño del mundo? Sólo Dios, sólo Dios.

A veces se sienten poderosos, dominadores, ¿quién es poderoso? ¿qué hombre es poderoso? Nadie, sólo Dios. Se creen poderosos, se sienten poderosos… viven en un error, están equivocados. El único que tiene poder es Dios y tú no eres Dios, tú no eres Dios. No caigamos en ese error, porque todos podemos caer en ese error, todos. Habrá unas personas más ignorantes que nosotros y nos sintamos con poder porque nosotros sabemos más con ellos. Cuidado con sentirte con poder ¿qué dijo Nuestro Señor un día? que para confundir a los sabios se vale de los ignorantes, para confundir a los sabios ¿te crees muy sabio? pues esta persona, a la que tú dices que es un ignorante, ahí está puesta por Dios para confundirte a ti, que te crees que los sabes todo y estás equivocado, no lo sabes todo, no lo sabes todo.

Te crees que eres dueño de los demás, porque tienes muchos bienes materiales, porque eres rico, porque eres rico y Dios te estará diciendo: ¿qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? Sólo eres administrador, sólo eres administrador.y te dice Dios, del dinero tan lleno de injusticia, gánate amigos que te reciban en el cielo, ¿por qué te sientes poderoso porque tienes bienes? El poderoso es Dios, Él lo tiene todo y de Él es.todo. ¿Qué le dijo aquel que había recogido abundante cosecha? : insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién van a ser esos bienes? insensato.

No seamos insensatos, creyendo que porque nosotros, porque tenemos abundancia de bienes, somos poderosos. No nos equivoquemos,no nos equivoquemos. Hay que tener ese pensamiento divino, y ahí Dios nos estará diciendo: sólo eres administrador de un poco de bienes. Sé un buen administrador de las cosas pequeñas para, enseguida, entregarte cosas grandes.

A veces nos sentimos con poder porque somos gobernantes, porque soy Obispo, porque soy sacerdote. El tener un cargo nos tiene que llevar a hacer lo que nos dice Nuestro Señor, el que quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos.

Nuestro cargo no nos ha e poderosos, no nos hace grandes, nos dice que debemos ser los grandes servidores de los demás, los grandes servidores y tenemos que analizarnos si realmente somos servidores.

Púes los apóstoles tuvieron una experiencia con Jesús, ellos, que vivían en el mar, eran pescadores, ese era el trabajo de muchos de ellos, no era la primera ve que los agarraba una tempestad en medio del mar, tenían experiencia, se llenaron de miedo, se llenaron de miedo, como cualquier hombre, como cualquier persona con sus limitaciones. Eran experimentados en subirse a una barca e ir a pescar y estar en medio del mar, eran experimentados en eso, pero no se terminaba el miedo y, llevando a Jesús en la barca tienen esa experiencia de miedo, por la gran tempestad, ya habían sido testigos de milagros de Nuestro Señor y, sin embargo, tenían miedo, porque el Señor estaba dormido, estaba dormido.

Usted y yo, desde este lugar podemos pensar, pues no les iba a pasar nada, ahí iba Nuestro Señor, sí, pero tú y yo lo pensamos, pero los que iban no lo veían así, lo vivieron con temor, con miedo y le gritaron a Nuestro Señor, lo despertaron, y le dijeron ¿no te importa que nos hundamos? ¿no te importa? Y, Él, con Su poder, porque es Dios, porque es la Segunda Persona de la Trinidad, con Su poder, calma la tempestad. Cállate, enmudece, y vino una gran calma, una gran calma.

Yo quiero decirle a usted, a veces, en la vida, sentimos tempestades, que se nos vienen encima, cosas, situaciones, y vivimos muy angustiados, temerosos, preocupados, desesperados. Esa es nuestra fragilidad humana, esa es nuestra debilidad, pero no se olvide que así como en medio de esa tempestad estaba Nuestro Señor, exactamente así, en medio de esta tempestad que usted está viviendo, está presente Nuestro Señor, no está dormido, no está dormido. Búsquelo, encuéntrese con Él, háblele, los apóstoles le gritaron y le dijeron: ¿no te importa que nos hundamos? Usted también dígale eso a Nuestro Señor, pero háblele, con fe, ¿no te importa, Señor, que viva con esta desesperación? En el mar, el Señor gritó: “cállate, enmudece” y vino una gran calma.

Si usted le habla a Nuestro Señor, vendrá esa calma, vendrá esa calma en su vida y usted podrá enfrentarse a esa gran tempestad con toda una calma, porque está presente Nuestro Señor en su vida, lo siente, lo siente. No se desespere, Dios está con usted, que no nos diga Nuestro Señor lo que les dijo a sus apóstoles ¿por qué dudaron? ¿qué no tienen fe? Y yo le diría a usted ¿qué usted no tiene fe? Si no tuviera fe no estaría aquí, en este lugar, donde nos reunimos los hombres y mujeres de fe, usted tiene fe, no pierda esa fe en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, hágala presente y, a través de esa fe, vaya al encuentro con el Señor y tenga la esperanza de que, con su ayuda, usted saldrá adelante, con la ayuda del Señor.

Los apóstoles, con la ayuda del Señor, navegaron tranquilos. Usted, con la ayuda del Señor, navegará tranquilo, tranquilo. Que no le domine la angustia, la desesperación, no, no, porque entonces no va a encontrar qué hacer, tiene que encontrar qué hacer y, para eso, se necesita sentir esa paz y esa calma y esa la da Nuestro Señor, búsquela y recíbala.

Eso es lo que hoy comparto con ustedes en este medio día.

Y permítanme decirles algo con relación al nombramiento del nuevo Obispo Auxiliar. Cuando yo llegué aquí a esta Arquidiócesis, estaba Don Gonzalo Alonso, que ahora es el Obispo residencial de Tehuacán, de Tehuacán, estaba aquí, de auxiliar, y sólo duró 6 meses y lo mandaron a Tehuacán y, después de eso, yo dialogué con el Nuncio y me dijo: tiene que hacer una carta dirigida al Papa Francisco pidiéndole que le conceda un auxiliar, y lo hice, desde hace como 5 años, hice la petición, el Papa me contestó diciéndome: le concedo un Obispo auxiliar para su Arquidiócesis, le concedo, y bendito sea Dios que, después de cinco años, ahora el Papa me dice: Monseñor Luis Alfonso es su auxiliar, él es su auxiliar, bendito sea Dios.

Algunas personas como que entendieron mal, porque decían, ya se nos va a ir, sí, algún día me voy a ir, pero él viene a ser auxiliar, auxiliar, no viene a estar al frente de esta Arquidiócesis. Yo, el año que entra, en el 2025, el 16 de septiembre, yo hago una carta dirigida al Papa Francisco si es que todavía vive él y vivo yo, le digo: Santo Padre, he cumplido 75 años, y presento mi renuncia a la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, le agradezco su confianza y estoy en espera de su respuesta.

Eso le diré y él me responderá lo que quiera responderme, a todos les responde inmediatamente: recibo su renuncia, acepto su renuncia, pero le pido que permanezca un tiempo más ahí, donde está y que Dios le ayude a cumplir con su ministerio pastoral, pero lo tenemos que hacer, y algún día el Papa dirá, aquí está quien ahora será el Noveno Arzobispo de Antequera Oaxaca, y punto. Pero mientras decimos, gracias, Señor, porque nos mandas a un Obispo Auxiliar, un joven sacerdote, 46 años de vida, yo tengo 45 de sacerdote y él 46 de vida, todo un muchacho fuerte, bendito sea Dios, nos mandaron un muchacho, jovencito, jovencito, bendito Dios, vamos a disfrutar con él, vamos a disfrutar, nuestro pueblo disfrutará del mensaje divino que saldrá de sus labios, todos vamos a disfrutar y prepárense, para que estén presentes en esa fiesta de ordenación del nuevo Obispo. Les avisaremos en su momento para que usted esté bien preparado y ese día nos pongamos nuestras mejores ropas, los que tienen trajes típicos que se lo pongan y vayamos a la fiesta de ordenación, luego les decimos dónde, cuándo y a qué hora, pero hoy demos gracias a Dios y que María, Nuestra Madre, nos siga acompañando, vendrá un nuevo sucesor de los apóstoles, lo necesitamos para que nuestra Arquidiócesis sea mejor atendida, porque todas las comunidades quieren que el obispo esté presente en todo, en todo, en todas las fiestas y nuestros pueblos están llenos de fiestas y quieren que en todas las fiestas estemos, ahí nos repartiremos la chamba…

