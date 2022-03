Arturo Islas le responde a AMLO y asegura que él no es un pseudoambientalista (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. El ambientalista Arturo Islas se defendió contra las declaraciones del Presidente, lo señaló por generalizar a los participantes de la campaña #SalvameDelTren como pseudoambientalistas: “Alomejor no revisó todos los perfiles”, expresó.

“Esa península nos la estamos chingando desde hace más de 30 años”, aseguró Arturo Islas, ambientalista que ha participado en la campaña #SalvamedelTren impulsada a través de redes sociales por distintos actores, cantantes, e incluso expertos en el tema ambiental, exigiendo frenar el daño a la selva y cenotes de la Península de Yucatán.

Los nombres que destacan son los de Eugenio Derbez, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade y Arturo Islas, quien defendió en entrevista que él ha hecho esta labor de lucha ambiental “desde que tengo la edad” aseguró, respondiendo a la generalización del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien llamó pseudoambientalistas, a quienes se pronunciaron en contra del proyecto.

“¿Cuándo estos artistas, ambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco?, estamos hablando del lago con más historia que es el origen de México-Tenochtitlán. ¿Cuándo dieron algo? Nunca, nada”, cuestionó el presidente de la república.

Lo cual Arturo Isla contradijo, y recalcó la labor que ha hecho a lo largo de su lucha ambientalista.

“Alomejor no revisó todos los perfiles, yo por ejemplo he trabajado con la Profepa, hemos tratado de ayudarles porque por ejemplo esta procuraduría ha entregado 40 mil animales decomisados a zoológicos y no meten ni un solo peso”, y aseguró cuenta con las pruebas de esta colaboración “tengo los mensajes en mi whatsapp de la procuradora Blanca Alicia Mendoza”.

Asimismo, Islas señaló que esto no es solo de este sexenio, sino de todos los anteriores, incluyendo el de Enrique Peña Nieto.

“Y para los que tengan muchas dudas vayan a revisar el último año de Enrique Peña Nieto, clausuramos 14 pozos petroleros, con un movimiento que hice con un grupo de famosos, estaba Facundo, Victor Gonzáles, y se clausuró, por la decena de muertes de manatíes” defendió el activista.

“No se deben relativizar”

Por otra parte enfatizó que no existe el relativismo en casos como este, para él existe el bien y el mal, y para Arturo estos casos no se deben relativizar.

“Se ha puesto de moda el relativismo y el relativismo es decir cada quien tiene su opinión, para mí existe el bien y el mal, la gente le quiere dar vuelta y decir que no al proyecto” aseguró.

De igual manera, aclaró que en el video no se exige la detención o cancelación del proyecto, sino que se escuche a los especialistas, y el presidente reconsidere el cambio de ruta realizado en el proyecto del tren maya.

“Lo único que creo que están solicitando los expertos, y es la voz a la que nos sumamos, si analizan el video, dice ‘no hay prisa, hay que respetar los primeros caminos’ había mucha gente capacitada en los primeros estudios de impacto ambiental, pero cambiaron los administradores y ahora todo eso se corrompió”.

Después de lo cual contrastó que el tren quizá tenga un impacto social importante, recordando que eso es lo que el presidente quiere, sin embargo, recalcó, existen formas mucho más amigables con el medio ambiente para lograrlo.

“Ese lugar se viene explotando hace 60 años y que si hay formas de hacer billete con la gente de ahí, porque él quiere eso, generar empleos, sí hay formas, pero mucha más amigables con el medio ambiente para no generar un impacto”, agregó “La Península está a punto del colapso no por un Tren Maya por la gran cantidad de turismo que recibe de cuartos, de consumo de agua, de recursos naturales, de explotación de la selva, la estamos colapsando”, sentenció.

Finalmente reconoció que en el presente sexenio el presidente se ha abierto a escuchar todas las voces, incluso de la gente marginada, y puntualizó que nunca se le ha sesgado, acorralado, amenazado, o limitado la voz durante el mandato.

“No estoy de acuerdo en el golpeteo mediático que se le ha hecho al Presidente de México…Loret y Víctor Trujillo y todos estos personajes que se han dedicado en los últimos tres años a golpear a golpear a golpear no proponen absolutamente nada y para golpear hay que proponer”, subrayó.

El Universal/Foto:Instagram de Arturo Islas

