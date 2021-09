Arriba al país el nuevo embajador de EU en México, Ken Salazar (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. El embajador designado por Estados Unidos en México, Ken Salazar, arribó al país la tarde de este sábado 11 de septiembre.

Salazar, quien ocupará el lugar de Christopher Landau, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El directo general de Servicios Consulares, Jaime Vázquez Bracho le dio la bienvenida a nuestro país al embajador designado de EU.

“México y Estados Unidos refuerzan día a día su unión y vecindad. Somos socios, amigos y aliados más cercanos. ¡Bienvenido embajador!”, comentó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En tanto, el embajador de EU dio sus primeras palabras al arribar a tierras mexicanas durante una conferencia de prensa, en donde comentó que se siente encantado de estar en México.

“Estoy encantado de estar en México en representación del gobierno del Presidente Biden. Acepto el honor de representar a mi país ante nuestro socio, vecino y amigo, México. Me acompaña en esta misión mi querida familia, que me sostiene y me inspira”, dijo.

Asimismo, destacó que trabajará arduamente con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el canciller Marcelo Ebrard y los socios del Gobierno de México para avanzar en una amplia gama de temas para el beneficio de ambas naciones.

Por último, agradeció a los Topos Mexicanos que participaron en el rescate del 11 de septiembre, a 20 años de los atentados a las Torres Gemelas.

“Llego a México en este día en que recordamos el 20 aniversario de los atentados del 9/11 y agradezco profundamente el apoyo que nos dieron los Topos de México en esas horas tan funestas. Gracias, México, por siempre estar ahí para nosotros”, agregó.

Ken Salazar fue designado por el presidente Joe Biden y ratificado por el Senado estadounidense. El pasado 2 de septiembre tomó juramento como el nuevo embajador en México bajo la tutela de la vicepresidenta Kamala Harris.

