Arrestan a 8 sospechosos de terrorismo en EU; entraron por la frontera con México (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de junio. Arrestan en Nueva York, Filadelfia y Los Angeles a 8 sospechosos de terrorismo que ingresaron de forma legal por la frontera con México el año pasado.

Son de Tayikistán y tendrían vínculos con ISIS.

Inicialmente autoridades de EUA no vieron amenaza a la seguridad nal.

#BREAKING ICE arrested eight men from Tajikistan with potential ties to ISIS in Philadelphia, New York and Los Angeles over the weekend, sources with NBC News confirmed on Tuesday: http://on.nbc10.com/mUwvZkN

