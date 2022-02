Arremete EU contra reforma eléctrica de AMLO (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. La Embajada de Estados Unidos en México criticó la reforma eléctrica que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que podría poner en desventaja a los consumidores.

“El Gobierno de los Estados Unidos ha expresado reiteradamente preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México”, señaló, al informar sobre la visita del Embajador Ken Salazar a proyectos privados de energía renovable en Baja California Sur.

“Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general”.

La postura de la Embajada de EU se da un día antes de que John Kerry, Enviado Especial para el Clima del Gobierno de Joe Biden, llegue a México para reunirse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, el Embajador Ken Salazar aseguró en la Cámara de Diputados que López Obrador estaba en lo correcto al buscar una reforma eléctrica, lo que generó críticas en medios estadounidenses al contradecir el mensaje de la Administración Biden de preocupación en torno a la propuesta mexicana.

“Escucharemos los puntos de vista del Gobierno mexicano en una gama de asuntos energéticos, mientras consultamos con empresas estadounidenses del sector privado para entender mejor cómo logar nuestros objetivos energéticos y climáticos”, señaló hoy la Embajada.

En compañía del Gobernador de BCS, Víctor Castro, el Embajador Ken Salazar visitó este lunes el Centro de Energía de La Toba de Invenergy, en ciudad Insurgentes, y después el Parque Eólico Coromuel de Eurus, en Mátape, que se conectará este mes a la red eléctrica.

“Como las instalaciones solares y de viento que visitamos en Baja California Sur lo demuestran, podemos alcanzar resultados increíbles desplegando las más recientes tecnologías para avanzar la transición energética necesaria para combatir el cambio climático”, dijo el Embajador.

Al informar sobre la visita, la Embajada de Estados Unidos destacó que México tienen abundante viento, sol, recursos hidrológicos, geotermia y minerales esenciales que proporcionan grandes oportunidades para liderar la revolución de energía limpia.

“Al asociarse con Estados Unidos y Canadá para diseñar tecnologías de energía verde, y ofreciendo energía limpia, accesible y confiable que las empresas cada vez requieren más, Norteamérica puede convertirse en la potencia mundial de energía limpia”, señaló la Embajada.

Alerta ex negociador de TMEC ‘riesgo extremo’

Kenneth Smith Ramos, ex negociador del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), advirtió que México corre un riesgo extremo ante la eventual aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, por la lluvia de demandas y consecuentes sanciones a los productos que el País exporta.

Afirmó que, contrario a lo que argumenta la CFE, el sector eléctrico sí está incluido en los compromisos del TMEC y que los discursos políticos no se toman en cuenta en los paneles de arbitraje.

“El hecho de que nos ponemos en situación de riesgo extremo significa que, a través de procesos de solución de disputas, tarde o temprano, va a haber una decisión y por todos los capítulos que se violan, esa decisión probablemente no sea favorable para México”, alertó al pedir a diputados que tomen en cuenta esta situación.

Durante el foro 14 de la reforma eléctrica efectuado en la Cámara de Diputados, con el tema de la afectación o no al TMEC, Smith Ramos corrigió en varias ocasiones al abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, Raúl Jiménez Vázquez, quien apeló a la “interpretación” de las conferencias mañaneras del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para argumentar la posición del Estado mexicano en la firma del tratado.

“El impacto en el TMEC es negativo para todos los sectores productivos. La reforma, como está redactada es violatoria del TMEC y podría resultar en represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra de nuestro País”, señaló Smith Ramos, ex jefe de la Oficina de Negociación Técnica de México para el TMEC.

Quien fuera el representante de la Secretaría de Economía en la negociación técnica explicó que si México perdiera los paneles Estado-Estado, podría haber suspensión de beneficios de acceso a mercados de Estados Unidos y Canadá de productos mexicanos, como aguacate, cítricos, azúcar, cerveza, tequila, cárnicos, fresas, acero, electrodomésticos, electrónicos y del sector automotriz.

En los arbitrajes inversionistas-Estado, se tendrían que pagar pagos multimillonarios por daños a la inversión, indicó.

El ex negociador del TMEC explicó que el Tratado aplica en materia eléctrica en los capítulos 14 sobre Inversión, el 15 sobre Comercio y 22 sobre Empresas propiedad del Estado y monopolios, además del tema ambiental.

El capítulo 8 habla sobre hidrocarburos, no sobre electricidad, precisó.

“México no pidió excepciones específicas en el sector eléctrico. El capítulo 8 no aplica a electricidad y, en todo caso, no exime a México de cumplir con los compromisos adquiridos en el Tratado. La Administración del Presidente López Obrador participó activamente y concluyó la negociación del TMEC, y el Senado, con mayoría de Morena, aprobó el Tratado de manera arrolladora, con disposiciones específicas en materia de energía”, relató.

En su participación, el abogado Jiménez Vázquez afirmó varias ocasiones que el capítulo 8 incluye el sector eléctrico, pese a que Smith reiteró que solo abarca el sector de hidrocarburos.

El funcionario de la CFE sostuvo que los negociadores del equipo de transición del entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prácticamente evitaron que en el Tratado se enquistara la reforma eléctrica de Enrique Peña Nieto.

“La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ninguna manera contraviene el TMEC. El capítulo 8, relativo al rubro de la energía, claramente y sin lugar a dudas se establece que: ‘México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna’, esto significa que la reforma constitucional que nos ocupa no está constreñida por el ámbito de aplicación material del TMEC”, aseguró el abogado de la CFE.

“Esta exclusión anula cualquier intento de cuestionar su validez a la luz del Tratado comercial”.

Citó disposiciones del Tratado de Viena, el cual establece las reglas de interpretación de los tratados que suscriben los países, de que se deben tomar en cuenta los textos y los contextos, en la resolución de diferencias.

Luego, citó en frases del Presidente López Obrador, pronunciadas en las conferencias mañaneras, para explicar la postura del Estado mexicano en la negociación.

“¿Qué fue lo que el Estado mexicano quiso decir? Me atengo a lo dicho por el Presidente: ‘El Estado mexicano mantiene la soberanía sobre el sector energético, un asunto que remitió al periodo de negociaciones del TMEC, cuando aún en la transición me opuse y me he referido en varias ocasiones, al capítulo que significaba la entrega energética’. Ese es el contexto en que surge el capítulo octavo reformulado”, aseveró.

El funcionario señaló que se debe tomar el contexto de lo que ha dicho el Presidente, sobre que no aceptó lo que había en materia energética y que México sacó el tema del Tratado.

Smith Ramos respondió a Jiménez Vázquez que la misma Convención de Viena señala que no se puede recurrir a la legislación interna para no cumplir con los compromisos de un Tratado.

Citó que él estuvo presente en las negociaciones, por lo que puede afirmar que el capítulo 8 no se incluyó después de la negociación del Tratado, sino que se trabajo en conjunto entre los representantes del Gobierno saliente y del Presidente electo, entre los meses de julio y agosto del 2018, y se revisaron todos los ámbitos de negociación, incluido el de energía.

Aclaró que no se ampliaba la apertura al sector eléctrico y solo se abordaba la cooperación energética.

“No podemos utilizar lo que viene en el capítulo 8, que es una declaración lo que está plasmado en el marco legal, es decir, que tenemos derecho a modificar la Constitución, que los hidrocarburos le pertenecen a la Nación, pero no lo podemos aislar del resto de los compromisos del Tratado. No podemos utilizar el capítulo 8 como as bajo la manga para decir qué no debemos cumplir, que no tenemos una obligación en el capítulo de empresas, acceso a mercados, obstáculos al comercio e inversión”, reviró.

El abogado general de la CFE insistió en que el tema energético estaba fuera del TMEC, al citar palabras del entonces representante del equipo de transición, Jesús Seade, quien dijo que:

“Dejar fuera al sector energético fue el problema fundamental, paralizó la negociación varios días. El Presidente me instruyó que era necesario dejar fuera al sector energético, porque básicamente estaba confirmando la reforma energética entreguista. Fue algo muy complicado encontrar algo satisfactorio, pero lo logramos con un capítulo que reafirma la soberanía de México sobre el sector”.

Kenneth Smith argumentó nuevamente que la redacción del capítulo 8 no aplica en energía.

“¿Quién va a resolver quién tiene la razón? Un panel arbitral, ahí no van a aplicar dos cosas: No van a funcionar argumentos políticos que hablen de la intención de entregar al País y saqueo del sector privado, todo eso que hemos escuchado. Se van a ir a los detalles del texto legal del TMEC aprobados y las declaraciones de Seade no se reflejan en el texto legal aprobado y eso, exactamente, van a analizar los panelistas”, argumentó.

En el foro también participó Ana López Mestre, directora de la American Chamber of Commerce of México, en representación de más de mil empresas y quien coincidió en que el sector eléctrico sí está incluido en el TMEC.

“Lo que nos preocupa de la iniciativa es que afectaría la confianza de los inversionistas, comprometería la transición energética y la integración de las cadenas de suministro de Norteamérica, y que sí se contrapone a los compromisos que México ya adquirió en el TMEC”, dijo.

