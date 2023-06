Arranca Sheinbaum asamblea informativa por la defensa de la 4T en Oaxaca (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de junio. Claudia Sheinbaum arrancó sus asambleas informativas por la defensa de la Cuarta Transformación en Tuxtepec, Oaxaca, donde señaló que es vital darle continuidad al Movimiento de Regeneración Nacional encabezada por el presidente López Obrador.

“Hoy tenemos un Presidente que mira por las minorías, por eso cuando hablamos de la continuidad, es porque no queremos que llegue al gobierno alguien que traicione al pueblo de México, cuando hablamos de la continuidad, es porque queremos profundizar los derechos del pueblo de México”, expresó.

Ante cientos de militantes y simpatizantes tuxtepecanos, Sheinbaum aseveró que en la actualidad se viven tiempos únicos en el país, gracias a que se han implementado nuevas formas de gobierno que buscan favorecer siempre a los que menos tienen.

También, Sheinbaum enfatizó que los gobiernos de la Cuarta Transformación, al guiarse con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, generan grandes logros, por ejemplo, la construcción de cablebuses y un Trolebús Elevado.

En este sentido, aseguró que una de sus principales motivaciones siempre será trabajar por las minorías, ya que “desde los 15 años decidí que siempre iba a luchar por la defensa de nuestro pueblo porque amamos la tierra en la que nacimos”.

En tanto, Imelda Conde Hernández, luchadora social de Tuxtepec y simpatizante, señaló que “estamos ante una oportunidad histórica de dar continuidad a la 4T rompiendo los techos de cristal que han relegado a las mujeres, desde nuestro movimiento llegó el tiempo de acabar con los dichos machistas, desde aquí decimos que es tiempo de las mujeres con el liderazgo de la Dra. Claudia”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir