Arranca Salomón Jara ¿triquis del Zócalo, bien o mal?: Alfredo Brena (15:00 h)

Oaxaca de Juárez,12 de diciembre. Bueno, pues arranca el sexenio de Salomón Jara (Gobernador de Oaxaca 2022-2028) con grandes presagios de tormenta para Oaxaca. Y esto está como los comerciales de la televisión promocionando a la selección de fútbol de México en el mundial: ¡se impone a la razón! O sea, que se sobrentiende la falta de razón. Y así está el gabinete de Salomón, completamente irrazonable.

Antes que nada debemos recordar que en el 2010, cuando Gabino Cué (Gobernador de Oaxaca 2010-2016), ganó la elección, todos los que fueron a festejar ese triunfo a La Fuente de las 8 regiones: eran ulisistas. Si estimados lectores: Todos los ahora miembros de la 4 T en Oaxaca ¡todos eran ulisistas!

Tan es así y tal es la corrupción del sistema político oaxaqueño, que en esa famosa elección a gobernador del 2010, que perdió Eviel Pérez Magaña, que era el abanderado del PRI y Delfín de Ulises Ruiz (Gobernador de Oaxaca 2004-2010). El PAN nacional tuvo que traer a Javier Corral y el PRD nacional mandó a Graco Ramírez, para que los panistas y perredistas locales no volvieran a “vender” a Gabino, como lo habían hecho en la elección del 2004.

Y así fue como vimos a todos éstos dirigentes del PAN y del PRD, festejando en la fuente de las 8 regiones el triunfo de Gabino, y de ahí… a los cargos, al abordaje y a incorporarse al gobierno “del Cambio” de Gabino. Estos son los acomodaticios de ayer con el Gobierno del Cambio y hoy con la 4 T.

Así que este 1º de diciembre tuvimos fiesta en el Zócalo de la capital de Oaxaca, una fiesta tipo AMLO. Porque es indudable que Salomón Jara el flamante gobernador de Oaxaca busca hacer un gobierno a imagen y semejanza del gobierno federal.

Desalojaron a los triquis del portal del Palacio de Gobierno, para la fiesta de la asunción de Salomón. Buena acción, pero, por demás inconclusa y tibia. ¿Y los triquis que están en la Alameda de León y que tienen bloqueado el Correo Postal? ¿Y el Portal de Flores, que se lo apropiaron el Bar Jardín y el restaurante Mayordomo?

Debemos recordar que los triquis se instalaron en el portal de Gobierno al final del sexenio de Ulises Ruiz, como protesta por el asesinato de su líder Beto Pazos. Y que el tibio de Gabino, simplemente se hizo de la vista gorda, porque según él, la protesta le correspondía al sexenio anterior. A Alejandro Murat (Gobernador de Oaxaca 2016-2022), nunca le importó, porque consideraba que un Zócalo intransitable impedía el arribo de protestas en su contra. Así fue como trascurrieron 12 años de los triquis en el portal del Palacio de Gobierno, pero que quede claro, estuvieron ahí no por las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino por la desidia de Gabino Cué y Alejandro Murat, y por la utilización que hicieron éstos de los grupos indígenas.

Varias Veces los triquis han intentado instalarse en el Zócalo de la ciudad de México, ya sea frente al Palacio Nacional o a un costado de éste. Las mismas veces que los han desalojado. Esto ratifica que no tenían por qué haberse eternizado en el portal del Palacio de gobierno de Oaxaca.

Siguiendo en el mismo tenor, ¿y los triquis de la Alameda de León?, ¿por qué a esos no los desalojaron?, si están en el mismo parámetro de los del portal del Palacio de Gobierno. Los triquis que están en la Alameda de León, dan un aspecto deplorable en toda la cuadra, desde la calle de Hidalgo hasta la calle de Independencia, además de bloquear el acceso a las oficinas del Correo. Toda una cuadra de suciedad, que nos hace recordar el argumento por el cual los han desalojado en todas las ocasiones del Palacio Nacional en la ciudad de México: ¡por higiene! Así que no hay pretexto aquí en Oaxaca para no desalojarlos ¿está claro señor gobernador?

Ahora bien, de los 3 portales que tiene el Zócalo de Oaxaca y que son: el portal de Mercaderes, el portal del Palacio de Gobierno y el portal de Flores, que no se nos olvide que son vía pública.

Que no se nos olvide que el portal de Flores es vía pública, de la cual indebidamente se fueron apropiando los restauranteros. Resulta que a partir de la pandemia, tanto el Bar Jardín como el restaurante Mayordomo, colocaron rejas para impedir el paso de las personas. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué no quitan las rejas y se recupera el tránsito de personas en el portal de Flores? O qué señor gobernador, ¿va a seguir solapando la corrupción municipal?

Finalmente tenemos que decir que la fiesta de la toma de posesión de Salomón se vio empañada por la marcha y posterior mitin de la aguerrida Sección 22 de la CNTE. Mitin que se desarrolló en el kiosco del Zócalo, y que ante la carencia de árboles, prácticamente se podían ver las caras, los del gabinete de Salomón que estaban en los balcones de Palacio y los manifestantes de la Sección 22 que estaban en el kiosco. Situación por demás desagradable y que estrena a Jesús Romero como un pésimo secretario general de Gobierno.

¡Suerte! y hasta el próximo Lunes De Análisis Político

alfredobrena@gmail.com

Twitter: @AlfredoBrena

Facebook: Alfredo Brena

Página De Análisis Político: alfredobrena.mx

Compartir