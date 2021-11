Aremi Fuentes, medallista en Tokio, marca la historia de México en halterofilia (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. La halterofilia está de fiesta, y no es para menos, pues se convierte en una disciplina que gana el Premio Nacional de Deportes por segunda ocasión. Primero fue Soraya Jiménez, y ahora es el turno de Aremi Fuentes Zavala, medallista de bronce en Tokio, de ser galardonada por una gesta deportiva que marca la historia de nuestro país.

“Me siento muy contenta y emocionada, ya estamos a unas horas de recibir este reconocimiento. Obviamente es un sueño anhelado de muchos años que se hace realidad y me motiva más para el ciclo que se avecina. Espero que no sea el último, sea el primero de muchos más y voy a seguir con todo el compromiso como lo he venido haciendo en todas mis competencias”, afirmó en una charla con 24 Horas la flamante ganadora del PND 2021.

“Mi sueño también había sido ganar el Premio Nacional de Deporte, además de la medalla olímpica, Fui en busca de ello, se me dieron los resultados y lo voy a recibir con mucha alegría”, aseguró sobre sus sueños desde la infancia. “Los momentos importantes en mi vida los tengo en mente muy bien guardados, me motiva mucho recordarlos. Esto me da más seguridad de que todo se puede lograr mientras uno sea perseverante. También estoy muy contenta por recibir el galardón al lado de mi entrenador que está todos los días a mi lado apoyándome en todo momento”.

Sobre el tiempo que le llevó subirse a un podio olímpico, Aremi se sobrepuso a muchas lesiones y adversidades para conseguir la meta.

“Me llevó dos ciclos olímpicos. En Londres lo intenté pero mis condiciones en ese momento no eran las ideales para buscar una plaza. En Río pues ya no estaba en mis manos para ir a esa cita. Me superé y me levanté con más fuerza para conseguir la clasificación a Tokio y no bajar la guardia hasta el día de la competencia, a pesar de que el proceso estuvo lleno de lesiones”, aclaró la deportista de Chiapas.

“Fueron ocho años de intentarlo, irme superando en cada competencia y eso me ha dejado mucho aprendizaje. Soy muy autocrítica y eso se vio reflejado en los Juegos Olímpicos para afrontar todo de la mejor manera”, señaló con mucha emoción la atleta de 28 años.

“Si, me visualizo para ir a París, ahora las expectativas son mayores, pero nada es imposible, los sueños se pueden lograr. Este nuevo ciclo lo afronto con mucho anhelo y dedicación. El objetivo es clasificar y después buscaremos una medalla y si se puede, mejorar el resultado”, confesó sobre su futuro.

“Soraya para mi siempre fue un referente, lo que hizo queda para la historia, me mantengo con su inspiración para el próximo ciclo. Siempre las medallistas olímpicas serán una inspiración y tuve la oportunidad de entrenar con ellas cuando yo era junior”, no quiso olvidar a la máxima referente de la halterofilia mexicana.

“Para el año que entra lo primero que pienso es estar bien de salud y el segundo objetivo son los campeonatos del mundo y panamericanos de la especialidad”, aclaró sobre lo que viene para ella en 2022.

FRASE

“Nunca perdí la confianza en mí. Eso se vio en la competencia, y me mantendré así, siendo muy positiva” Aremi Fuentes medallista mexicana en Tokio 2020

PERFIL

Nombre: Aremi Fuentes Zavala

Origen: Tonalá, Chiapas

Edad: 28 años (23 de mayo de 1993)

Entrenador: José Manuel Zayas

Palmarés: Bronce en Tokio 2020 (76 kg), plata en Panamericanos de Perú 2019 (76 kg), bronce en Panamericanos de Toronto 2015 (69 kg) y bronce en Panamericanos de Guadalajara 2011 (69 kg)

24 Horas

Compartir