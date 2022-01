Arath de la Torre da positivo a Covid-19 y presenta síntomas leves (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de enero. Este viernes, el actor mexicano Arath de la Torre confirmó que ya se encuentra en estado de aislamiento luego de dar positivo a Covid-19, virus que previamente contrajo su esposa Susy Lu.

«Estoy un poco tristón. La verdad es que me la estaba pasando bien, había regresado con mucha fuerza, muchas ganas y ahora me tocó la de ‘Caín’. Mi mujer salió positiva ayer y yo me hice la prueba al salir del programa y también me salió positiva en la noche», relató Arath.

El protagonista de la nueva versión del Doctor Cándido Pérez también comentó que permanecerá en aislamiento un tiempo y esperará por lo menos 3 días para ver si sus hijos se contagiaron porque “evidentemente” estuvieron juntos.

“Mi mujer y yo estamos confinados en una habitación y mis hijos, ahora sí que están haciendo la casa y recogiendo sus cosas”, precisó.

Debido a que el conductor ya cuenta con sus dos vacunas, los síntomas que ha presentado han sido leves, por ello, pidió al público usar siempre el cubrebocas y que se siga cuidando.

«Soy casi asintomático, pero no se confíen, usen el cubrebocas porque ahorita todo el mundo tiene un amigo con Covid, así dicen los memes», agregó.

Los otros conductores de «Hoy» que también se encuentran en aislamiento son Raúl Araiza y Paul Stanley, el primero tras dar positivo al virus y el segundo porque su novia también enfermó y aunque él dio negativo, por seguridad permanecerá en su casa.

24 Horas/Foto:instagram

