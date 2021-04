Aprueban ley Olimpia para castigar la violencia digital (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de abril. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal para sancionar a quien, de manera digital exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados, con contenido sexual de una persona sin su consentimiento.

Además, se sancionará la violencia mediática, la cual se define como la acción que ejerza cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impidan su desarrollo y que atenten contra la igualdad.

El dictamen tipifica la violación a la intimidad sexual con penas de 3 a 6 años de prisión y multas que van de los 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos.

El mínimo y máximo de las penas se aumentará hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza.

Al respecto, la diputada Leticia Martínez (PRD) dijo que la llamada ley Olimpia no es suficiente para el óptimo acceso de las mujeres a la justicia, pues se debe realizar un marco normativo claro, suficiente, que penalice, repare el daño, y acompañe adecuadamente a las víctimas.

Citó datos de Colectiva Luchadoras, quienes reportaron que la violencia digital en México ha significado la apertura de dos mil 143 carpetas de investigación en 18 estados por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

PROBLEMÁTICA GENERAL

La diputada Miriam Del Sol Merino (PRI) destacó que con las reformas se materializará la lucha de mujeres que han sido humilladas, descalificadas, dañadas psicológicamente, incluso, que han atentado contra su integridad física.

“La ley Olimpia es un ejemplo de lo que las mujeres podemos construir desde la sororidad y la colectividad.

“Aquí no estamos penalizando a las personas por ejercer su libertad sexual, lo que debería ser un delito es compartir material íntimo sin consentimiento para dañar a las personas”, indicó.

Sostuvo que si bien 60% de las víctimas de violencia digital son mujeres, esta problemática afecta a todos por igual.

La diputada sin partido, Ana Lucía Riojas cuestionó que la creación de más delitos y sus penas no disminuyen en absoluto la incidencia de estas conductas.

Por ello, resaltó que el tema de fondo es construir sociedades más seguras y más justas, y buscar como disminuir la violencia contra las mujeres y garantizar su no repetición.

“Toda la evidencia respalda lo que nos queda claro. La respuesta no es más cárcel y más penas. Hablemos de eso, discutamos sobre realidades y no imaginarios si no, jamás se repondrá satisfactoriamente ninguna de nuestras demandas, que son paz, reparación y justicia”.

El dictamen será enviado al Poder Ejecutivo para su publicación.

FRASE

“Ante la pregunta de qué hacemos con todos estos hombres acosadores, violentos y machos, no estamos exactamente seguras de qué hacer. Qué hacer con nuestros agresores, con los violentadores de nuestras madres, de nuestras hijas, hermanas y amigas”

Ana Lucía Riojas, diputada federal sin partido

… Y EL SENADO AVALA QUE DELITO SEXUAL VS. NIÑOS NO PRESCRIBA

Por unanimidad, el Senado aprobó la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, pornografía infantil, corrupción de menores, turismo sexual infantil, acoso sexual a menores, y otros de índole sexual en contra de menores de edad; por lo que podrán ser castigados sin importar el tiempo en que sean denunciados.

Las modificaciones realizadas al Código Penal Federal establecen que aquellos que engañen a un menor de edad para que acceda a tener relaciones sexuales, también serán sancionados.

Si el agresor es una servidora o servidor público o ministra o ministro de culto religioso, la pena aumenta al doble y, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

De acuerdo con los senadores, entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año.

En tanto, datos publicados por el Inegi indican que el delito de violación deja como víctimas a mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil habitantes menores de edad.

“Hoy ni una sotana, ni un cargo público, ni un fuero, ni un agresor sexual va a tener descanso y menos impunidad”, advirtió la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Josefina Vázquez Mota.

La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados para su análisis.

24 Horas

