Aprueban gobierno intruso y abusivo: Víctor Sánchez Baños (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de junio.

· DDHH, todos a la basura

· Sabrán de ti y tu familia

· La privacidad, será un lujo

· Abrirán tus redes y finanzas

· Conocerán tu sexualidad

· ¿Monopolios de izquierda?

· Refinería ilegal, envidiable

· Mejores que Dos Bocas

· Huerta LG asolea a R. Nahle

· Bedolla frena guindas abusivos

· Bridestone lanza Llantatón

La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad.

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica.

A partir de mañana, los mexicanos viviremos otra realidad. La privacidad ya no existirá y los policías (sí, aquellos que dejan mucho por desean en su honestidad y honradez, tendrán en sus manos toda tu información. Ellos podrán, sin ningún recato, extorsionar. La base de tus datos bancarios, los detalles de tu salud, la grabación de todas tus llamadas celulares, todo lo que has escrito en tus redes sociales, aunque lo hayas borrado, contarán con tus datos biométricos y podrían abrir cuentas bancarias con tu nombre para la delincuencia organizada y, por su fuera poco, elegirán que debes ver en tu televisión, escuchar en radio o mantener en sus chats y redes sociales. Control total del gobierno sobre tu vida.

¿Le tienes confianza a la clase política para dejarles tu vida en sus manos? Yo no, definitivamente. Ya no se puede hacer nada, más que echarles en cara esa traición a la confianza del electorado. Claro que fue sólo el 34% del electorado y se apoderaron de las decisiones, al estilo fascista como Mussolini o como Hitler. No podrás, aunque sea una exageración, respirar si el partido, Morena, no lo permite. Y, sabrán hasta cuando tienes intimidad. Ni Castro y Maduro juntos, habían logrado tal poder y control.

Durante la sesión del fin de semana del Senado de la República, se aprobaron leyes que aumentan el poder del gobierno del partido Morena: permiten al gobierno entrometerse en la vida privada, sus finanzas y hasta en su sexualidad de los ciudadanos mexicanos; se acaba la competencia económica y sólo un burócrata será el que determine. Por si fuera poco, la Ley Telecomunicaciones, se convierte en un instrumento para acallar todo tipo de opiniones críticas y reprimir con el retiro de concesiones para radio y televisión, sin orden judicial. A criterio de un burócrata del régimen.

Es triste ver como se hace polvo la democracia mexicana. Es triste ver a diputados y senadores de Morena, sumisos, aprueban lo que no tienen ni la menor idea del texto de las leyes propuestas por el Ejecutivo. Son tan obedientes que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta el daño al pueblo y a la democracia mexicana que, a la postre, cuando dejen el poder, podría ser usada en su contra.

Controlan todo; el Poder Legislativo, Ejecutivo y ahora el Judicial. Además, desde finales del año pasado, controlan los órganos electorales. Por si fuera poco, acabaron con los órganos autónomos, por dos motivos: poder y dinero.

Como reportero he platicado con legisladores del oficialismo y les pregunte detalles de las leyes a discusión y aprobación por mayoría. Ninguno conocía los detalles. Todos afirmaban que era para el bien del Pueblo. ¡Falso¡ El Pueblo ni idea tiene de lo que los miembros del olimpo izquierdista, quien imponer en el país, para perpetuarse en el poder.

Contra sus “principios”, de cuando eran oposición, tanto Andrés López, como Claudia Sheinbaum, Citlalli Hernández y muchos más de la izquierda, contra la militarización del país, les entregaron desde aeropuertos, puertos, ferrocarriles, policías y, ahora la Guardia Nacional. Pero ahora, en especial, le dan toda la información personal de 130 millones de mexicanos.

Al revisar las intervenciones y la votación en lo general y lo particular de estas leyes, sólo el PRI, de Alejandro Moreno, fue congruente. De la oposición como el PAN de Jorge Romero, y MC, de Jorge Álvarez Máynez, de rodillas con el oficialismo; votaron en favor de la Ley Censura y la de la Guardia Nacional.

Estimado Lector, yo estoy de acuerdo en parte. He escrito en este espacio durante mucho tiempo, que la Guardia Nacional se le quite la hipócrita imagen de dirección civil, cuando son militares los que ocupan esas posiciones y cuando los gobernadores imploran al Ejército que los apoye en la lucha contra el crimen. Por eso, urgía un marco jurídico para las fuerzas armadas, pero lo que aprobaron ahora es un mazacote que confunde muchas cosas.

Desafortunadamente, la violencia en el país no cede y es culpa del gobierno federal, de gobernadores y alcaldes. Esto significa que el Legislativo, no ofrece leyes que sean necesarias para la ciudadanía, sino para fortalecer la estructura controladora del partido en el poder.

No los perdones Señor… si saben lo que hacen.

PODEROSOS CABALLEROS

PEMEX: En Veracruz, se descubrió una refinería clandestina operaba bajo la fachada de una empresa de reciclaje, con complicidad de autoridades y personal de Pemex. Hasta el momento, no hay detenidos. La operación de esa refinería daba enormes beneficios financieros a sus operadores. Usaba combustible robado para refinar diésel y nafta artesanal. Cándidamente, la petrolera mexicana, bajo la dirección de Víctor Rodríguez, dijo que no tenía permisos oficiales. De risa loca. La PGR de Alejandro Gertz, no ha informado si persigue a los administradores de esa refinería. Deberían buscarlos. No para meterlos a la cárcel, sino para hacerlos administradores de la Refinería de Dos Bocas, Tabasco, para que dejen utilidades. Hasta el momento, van gastados 400 mil millones de pesos y ni un solo barril de gasolina han obtenido. Los “clandestinos”, sí que son eficientes.

ESTADO POR ESTADO

VERACRUZ: Se menciona con insistencia en los corrillos políticos de estados que la gobernadora de Morena, está envuelta de severas presiones dentro y fuera de su gabinete. Dentro, quienes quieren tener mayor poder para tomar decisiones, y de fuera personajes como Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que le hacen la guerra sin trincheras. Claro, todo en el intestino de Morena.

MICHOACÁN: Y, con razón la diputada Fabiola Alanís Sámano presentó una denuncia por violencia política en razón de género, discursos de odio y ataques al honor contra su compañero de bancada en el partido Morena, Juan Carlos Barragán Vélez. Claro, entre los de casa no hay denuncias penales, sólo en el Instituto Electoral de Michoacán, no vaya ser que lo metan a la cárcel y su actividad política sea invivible. Dicen que la frenó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG), BRIDESTONE: Con el liderazgo de Miguel Pacheco Ancona, Bridgestone concluyó la 11.ª edición de Llantatón en Morelos, entidad gobernada por Margarita González, al recolectar más de 60 toneladas de llantas usadas. Esta iniciativa no solo promueve la economía circular al darles un nuevo uso, sino que también ayuda a prevenir enfermedades al eliminar focos de infección. Desde hace once años, Llantatón ha reunido más de 800 toneladas de neumáticos, de esta manera, Bridgestone refuerza su compromiso con la sostenibilidad.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

