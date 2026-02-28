Aprueba Congreso local el reconocimiento y elevación de categorías administrativas a favor de dos localidades y la designación de una autoridad municipal (20:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 27 de febrero. El Congreso del Estado aprobó por unanimidad tres dictámenes emitidos por la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, mediante los cuales se avala la designación de una autoridad municipal en la Sierra Sur, y se reconocen con categorías administrativas a dos localidades pertenecientes a la Costa y el Istmo.

En primer término, se declaró procedente la designación del Concejal Suplente Jesús Pedro Sánchez Machuca para asumir el cargo de Regidor de Hacienda del Ayuntamiento de San Andrés Cabecera Nueva, Distrito de Putla, para concluir el periodo de gobierno al 31 de diciembre de 2027.

Lo anterior tras la revocación de mandato del ciudadano Sócrates Cruz García, al acreditar plenamente el abandono del cargo y la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas del Ayuntamiento.

La resolución se fundamenta en lo establecido en el artículo 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 59 fracción IX de la Constitución Política local y los artículos 61 fracción III y 85 de la Ley Orgánica Municipal.

Asimismo, se aprobó la elevación de Categoría Administrativa de Agencia Municipal a favor de la Localidad de Santa Elena El Tule, perteneciente al Municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla, en la región de la Costa. Esta acción permitirá fortalecer su organización interna y gestión administrativa.

De igual manera, se avaló el reconocimiento de la Categoría Administrativa de Agencia de Policía para la Localidad de Puerto Estero, perteneciente al Municipio de San Francisco del Mar, Distrito de Juchitán, en el Istmo, contribuyendo a una mejor estructura de gobierno y atención a las necesidades comunitarias.

Las resoluciones en favor de ambas localidades fueron otorgadas tras acreditarse el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos establecidos en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, respetando los principios de autodeterminación y autoorganización de los pueblos y comunidades, coadyuvando en la consolidación de instituciones que respondan de manera eficaz a las demandas de la ciudadanía.

Por lo anterior, se deberá notificar a las autoridades e instancias competentes para los efectos legales y administrativos procedentes.

