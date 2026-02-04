Aprueba Congreso del Estado modificación al calendario de las comparecencias de servidores públicos (21:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 3 de febrero. En Sesión Ordinaria la LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mediante el cual se modifica el calendario de comparecencias de las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Salomón Jara Cruz.

En consecuencia, el día miércoles 04 de febrero a las 10: 00 horas, comparecerá la titular de la Secretaría de las Mujeres (SM), ante la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género; mientras que a las 13:00 horas lo hará la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías, Sostenibilidad y Cambio Climático.

El jueves 05 de febrero, a las 10:00 horas, se presentará la titular del Instituto de Planeación para el Bienestar, ante la Comisión de Vigilancia y Seguimiento del Sistema Estatal de Planeación.

El viernes 06 de febrero, a las 10:00 horas, comparecerá el titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, ante la Comisión de Infraestructura y Comunicaciones; a las 13:00 horas el titular del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied), ante las Comisiones de Infraestructura y Comunicaciones, y Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y a las 16:00 horas comparecerá el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), ante la Comisión homónima.

El lunes 09 de febrero, a las 10:00 horas, es turno de la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), ante la Comisión de Movilidad y Transporte; y a las 13:00 horas, la titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, ante la Comisión de Bienestar, Tequio, Inclusión y Fomento Cooperativo; y a las 16: 00 horas el titular de la Secretaría de las Culturas y Artes (Seculta), ante la Comisión de Culturas y Artes.

El miércoles 11 de febrero a las 10:00 horas se presentará la titular de la Secretaría de Turismo ante la Comisión de Turismo; a las 13:00 horas, el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), ante las Comisiones de Presupuesto y Programación, y de Hacienda; y a las 16:00 horas la titular de la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ante la Comisión del mismo nombre.

Para finalizar el día miércoles 18 de febrero a las 10:00 horas, comparecerá el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ante la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.

El acuerdo establece que las personas servidoras públicas deberán remitir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios la información documental y digital relativa a su comparecencia, con una anticipación mínima de tres días hábiles, misma que será distribuida de inmediato a las y los diputados.

