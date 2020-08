Aprueba Congreso de Oaxaca exhorto al Gobierno federal para investigar y castigar a URO y funcionarios por crímenes del 2006 y 2007 (17:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. Con 28 votos a favor, la 64 legislatura del Congreso del Estado, aprobó presentar un exhorto ante el gobierno federal para que investiguen y castiguen los crímenes cometidos contra el magisterio durante el 2006 y 2007, además de que se castigue al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, al ex procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, al ex director de la Policía Estatal, José Manuel Vera Salinas, al ex secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, a Daniel Camarena, y a Aristeo López Martínez, -asesinado el 23 de enero del 2009-.

Este exhorto fue presentado por la diputada de Morena, Arcelia López Hernández -hermana del actual dirigente de la Sección 22, Eloy López Hernández-.

En su intervención, la legisladora aplaudió que un juez federal haya librado órdenes de aprehensión contra Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Daniel Camarena y demás comandantes por su probable participación en la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo del 2007.

“Quienes hemos vivido la represión celebramos el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión, esto muestra la profunda transformación política que se está viviendo en el país, pero aún deben de investigarse más muertes de nuestros compañeros y delitos por violaciones de derechos humanos contra los maestros de la Sección 22”.

Insistió que en el año 2006 de violaron derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso al haberse cometido actos degradantes.

Recordó que la Comisión de la Verdad consideró que existían suficientes elementos para señalar que todos los ex funcionarios antes señalados y el Estado Mexicano ensayaron en el 2006 una serie de acciones que tuvieron como objetivo fortalecer la impunidad que derivó en una crisis nacional de derechos humanos que tuvo como epicentro la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Dijo que era necesario y urgente que el gobierno federal realice la reparación del daño y exhorte a la Fiscalía General de la República iniciar de oficio las investigaciones contra delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado contra el magisterio en los años 2006 y 2007.

