Aprehendió Fiscalía a probable multihomicida; en 2019, habría asesinado a 3 personas en la Costa (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró aprehender y presentar ante el Juzgado de Control a R. R. R., señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de tres masculinos, cometido en marzo de 2019, en jurisdicción de Santa María Tonameca, región de la Costa.

El probable responsable fue aprehendido por Agentes Estatales de Investigación este martes cuando transitaba en inmediaciones de la Segunda Sección de la Barra de Colotepec, Santa María Colotepec y presentado de forma inmediata ante la autoridad judicial que lo requirió por el delito antes mencionado.

De acuerdo con la causa penal 329/2019, el 27 de marzo de 2019, aproximadamente a las 07:45 horas, reportes policiacos informaron el hallazgo de una camioneta incendiada en su totalidad, en cuyo interior se encontraron los cuerpos calcinados de las víctimas J. C. A., J. C. R. C. y S. G. M., los cuales fueron encontrados en un barranco ubicado en inmediaciones del paraje “La Unión Cozoaltepec”, Santa María Tonameca.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia –a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa-, inició una exhaustiva y diligente investigación, logrando identificar, aprehender y presentar ante el Juez de Control al probable responsable.

En audiencia, el imputado se acogió al término constitucional, mismo que fenece el 10 de octubre de 2020, quedando en tanto en prisión preventiva provisional.

La Fiscalía General trabaja ininterrumpidamente para garantizar que ningún delito quede impune y aplicar la Ley sin distingo contra quienes resulten responsables.

Compartir