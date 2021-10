Apple rinde homenaje a Steve Jobs con un emotivo vídeo en su página web (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. Se cumplen 10 años desde el fallecimiento de Steve Jobs, y Apple le ha dedicado un homenaje muy especial. Este martes la portada del sitio web de la compañía rinde homenaje a la persona más importante en la historia de la firma de Cupertino.

Bajo el lema Celebrating Steve (Homenaje a Steve, en la versión en español), Apple ha compartido un vídeo en el que recopila algunos de sus momentos más importantes en la empresa. Las presentaciones del Macintosh, del iMac, del iPod y del iPhone, más el anuncio de que ya no sería el CEO “interino” de la empresa, son solo algunos de los instantes que la compañía ha elegido para el clip. Y todo bajo la narración del propio Steve Jobs.

El vídeo en homenaje está acompañado por un comunicado de la familia de Steve Jobs, cuya versión en español a continuación (vía Apple España):

Durante esta última década, duelo y superación han ido de la mano.

Hoy nuestra gratitud es tan grande como nuestra pérdida.

Cada uno de nosotros ha encontrado su propio camino hacia el consuelo,

pero siempre compartiendo nuestro amor por Steve

y todo lo que nos enseñó.

De todas sus virtudes, la que nos ha dejado mayor huella

ha sido su talento como profesor.

Nos enseñó a abrirnos a la belleza del mundo,

a sentir curiosidad por las nuevas ideas, a ver más allá

y, sobre todo, a mantener la humildad del principiante.

Todavía hay muchas cosas que vemos a través de sus ojos,

pero Steve también nos animó a juzgar por nosotros mismos.

Nos dio nociones para la vida, y nos han sido muy útiles.

Siempre hemos asociado a Steve con la belleza,

y ese ha sido uno de nuestros mayores consuelos.

La visión de algo hermoso, como la ladera de un bosque

o un objeto bien hecho, nos devuelve su recuerdo.

Incluso durante sus años de sufrimiento,

jamás perdió la fe en la belleza de la existencia.

Pero los recuerdos no bastan para llenar nuestros corazones:

le echamos de menos profundamente.

Tenerle como marido y padre ha sido una bendición.

Comunicado de la familia de Steve Jobs

Tim Cook también recordó a Steve Jobs

El actual CEO de Apple, Tim Cook, también recordó a Steve Jobs, quien le depositó toda su confianza al recomendarlo como su sucesor. En su cuenta de Twitter, el directivo compartió el mismo vídeo que aparece en el sitio web de la empresa; y lo acompañó con una de las frases de cabecera de Jobs: “Las personas con pasión pueden cambiar el mundo para mejor”.

“People with passion can change the world for the better.”— SJ. Hard to believe it’s been 10 years. Celebrating you today and always. pic.twitter.com/x2IUnlO7ta

