Aporta Coordinación de Comunicación Social cobijas a la colecta Abrigando Corazones 2025 (16:30 h)

Oaxaca de Juárez,19 de noviembre. La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado y la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública se sumaron a la colecta Abrigando Corazones 2025, que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, para respaldar con cobijas a los grupos prioritarios.

En respuesta a la convocatoria que realiza la Presidenta Honoraria de este organismos estatal, Irma Bolaños Quijano; la coordinadora de Comunicación Social Elizabeth Álvarez Acosta expuso que la premisa “que nadie se queda atrás y nadie se queda afuera” es una realidad en la Primavera Oaxaqueña, la cual lleva a cabo día con día esta instancia.

Acompañada por el personal de esta dependencia estatal, reconoció la labor que el DIF Oaxaca realiza para abrigar, no solo de manera física a las niñas, niños y personas mayores de las comunidades oaxaqueñas con presencia de bajas temperaturas durante la temporada invernal, sino también sus corazones con esta calidez solidaria.

En tanto, la titular de la Secretaría de Honestidad, Leticia Reyes López destacó la labor humana y sensible de esta institución que atiende el desarrollo integral de las familias, para hacer llegar estos beneficios a todos los rincones de la entidad, en especial a las regiones con mayor altura, en las cuales el frío es más intenso.

La directora general del organismo, Maribel Salinas Velasco agradeció estas aportaciones que llegarán a las poblaciones alejadas, sin intermediarios, directamente a las manos de quienes más lo necesitan.

Las funcionarias invitaron a la población a participar en esta campaña de recolección de cobijas, con vigencia al 15 de diciembre.

