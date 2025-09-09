Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EE.UU.; esta es la nueva fecha (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. La audiencia del narcotraficante Joaquín Guzmán López, líder de Los Chapitos e hijo del líder criminal Joaquín Chapo Guzmán, en un tribunal de Chicago, Estados Unidos, fue aplazada.

Dicha audiencia estaba programada para el 15 de septiembre, sin embargo un documento de la Corte del Distrito Norte de Illinois detalló su aplazamiento para el jueves 13 de noviembre de 2025.

En Estados Unidos, Joaquín Guzmán López enfrenta más de una docena de cargos, entre ellos por narcotráfico, lavado de dinero y por formar parte de una organización criminal.

El líder de Los Chapitos fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, en EE.UU. junto al narcotraficante Ismael Mayo Zambada García, considerado como uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

La captura de Guzmán López y Zambada García es considerado uno de los mayores golpes al narcotráfico en los últimos años, además de que ha ocasionado tensión entre los Gobiernos de EE.UU. y México.

Autoridades de los Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información para capturar al hijo de Joaquín Chapo Guzmán.

Las detenciones de ambos líderes criminales en EE.UU. ocasionó una ola de violencia desde inicios de septiembre de 2024 en Sinaloa entre las facciones Los Chapitos y Los Mayos.

Hasta el momento, la violencia en Sinaloa derivada de estas dos detenciones ha dejado ya más de mil 700 muertos y decenas de desaparecidos.

Información de López-Dóriga Digital

