Aparece presunta cuenta de Twitter del grupo de hackers Guacamaya; se viraliza (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Anoche apareció en Twitter la presunta cuenta del grupo de hackers Guacamaya, a través de la cual se han viralizado mensajes en contra del Gobierno de México.

Alrededor de las 23:00 horas del 29 de septiembre apareció la cuenta @GuacamayaHacks en la que se ha difundido parte del reportaje publicado por Carlos Loret de Mola en Latinus.

La presunta cuenta de Guacamaya ha pasado las últimas horas retuiteando mensajes de varios críticos del presidente López Obrador, en particular Loret de Mola y otros periodistas.

Además, se subió a la tendencia #AmloReyDelCash con el siguiente mensaje:

“El Presidente México es nombrado el #AmloReyDelCash, no se porque sorprende si no trabajo por 18 años, en estos días AMLO se cae (sic)”.

En otras publicaciones, la supuesta cuenta agradece -con un mensaje en inglés- al sitio Latinus y a Loret de Mola por difundir la información filtrada.

“Our leak #Guacamaya, or macaw, we just want Latin Americans to know the truth about what is happening in each country, thanks @latinus_us to tell the truth @CarlosLoret”.

Algunos de los mensajes retuiteados por la cuenta @GuacamayaHacks son:

“In México the President support at Julian Assange, I’m sure that he is very proud of Guacamayas’s hackers”.

“Loret obtuvo el expediente médico militar de López y está mucho más enfermo de lo que nos han querido decir”.

Entre los políticos que difundieron algunos de los mensajes de @GuacamayaHacks se encuentra Javier Lozano Alarcón.

Hasta este momento la cuenta tiene más de seis mil seguidores y no está comprobado que realmente esté ligada al grupo de hackers.

¿Qué información filtró el grupo Guacamaya?

Este Jueves Carlos Loret de Mola difundió en Latinus la filtración de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Sedena, en los que se revelan detalles sobre la salud del Presidente y del “Culiacanazo”.

24 Horas

Compartir