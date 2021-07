Apagón en aeropuerto de Denver provoca retraso en vuelos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. La tarde de este miércoles el aeropuerto de Denver, en Estados Unidos, presentó una falla eléctrica que provocó el retraso en varios vuelos.

FAA has lifted the ground stop for all arriving flights. Departing flights are still taking off. Delays are still possible. Power has been fully restored at DEN and operations are returning to normal.

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) July 14, 2021