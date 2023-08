¿Apago el router o lo dejo prendido si salgo de vacaciones? Esta es la mejor opción (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. En caso de que tengas un router en tu casa seguramente te has preguntado si lo debes dejar prendido o apagado si vas a salir de vacaciones. Ya no busques más, aquí te contamos.

Los routers son pequeños aparatos que están conectados a un módem y sirven para dirigir datos de red. Este dispositivo distribuye los datos de la red móvil a los celulares, tablets o computadoras que estén conectados a esa misma red de internet.

Muchas veces se usan para amplificar el campo de la señal, en caso de que ésta no llegue a todos los rincones de la casa.

Durante el periodo vacacional, si es que vamos a salir por un largo tiempo, nos preguntamos qué hacer con los equipos electrónicos, incluido el router. Sobre esto lo más recomendable es apagarlo, ya sea porque puede consumir energía eléctrica o por problemas de seguridad. Te contamos un poco más.

Si dejamos prendido el router durante una larga ausencia, hay más vulnerabilidad a cualquier ataque cibernético.

Sin ningún tipo de vigilancia, hay más posibilidades y tiempo para el atacante de vulnerar la seguridad y así poder acceder a la clave de acceso del internet o al propio router.

Durante una larga ausencia no podemos percatarnos de cualquier anomalía que haya en nuestra conexión a internet.

Otra de las preocupaciones al salir de vacaciones es sobre el consumo de energía eléctrica en los routers. ¿Qué tanto consumen?

A pesar de que casi no consumen energía y desconectarlos no va a bajar el precio del recibo de luz por mucho, aún así conviene desenchufarlo por esto. No tiene caso que se quede encendido por el tiempo en que estemos ausentes si no va a haber ningún equipo conectado.

Sería un consumo innecesario de electricidad.

Una tercera razón para desconectar el router es su vida útil. Muchos se preguntan si tenerlo conectado por un largo tiempo acorta el tiempo de su funcionamiento. Ante esto hay muchas opiniones divididas.

Algunos afirman que desconectar el router reduce su velocidad de desgaste. Otros, por el contrario, dicen que esto no es así, que los dispositivos electrónicos se desgastan más cada vez que se encienden y se apagan.

Esto dependerá mucho del lugar donde tengas el router. Si es un espacio encerrado, con mucho polvo, se desgastará más rápido. En temporada de verano, por el calor, esto puede acelerarse aún más.

Si se desconecta cuando no está en uso, el equipo puede por lo menos descansar un poco de este calor.

