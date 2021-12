Anunció Biden distribución de 500 millones de pruebas rápidas gratuitas de Covid-19 (22:17 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. El presidente Joe Biden detalló más pasos que su administración tomará para frenar la propagación del omicron en un discurso a la nación el martes, incluido un esfuerzo para distribuir 500 millones de pruebas rápidas gratuitas en el hogar a los estadounidenses el próximo mes, enviar miembros militares a hospitales sobrecargados y continuar el impulso para vacunar e impulsar a todos los estadounidenses.

“Quiero comenzar por reconocer lo cansado, preocupado y frustrado que sé que estás”, comenzó Biden en su discurso a la nación desde la Casa Blanca. “Para muchos de ustedes, esta será la primera o incluso la segunda Navidad que miramos al otro lado de la mesa para ver una silla de cocina vacía”.

Reconoció que la variante de omicron altamente transmisible, que se convirtió en la cepa COVID más dominante en el país el lunes, estaba generando preocupaciones justo cuando los viajes comienzan en niveles casi previos a la pandemia para la temporada navideña.

“Si no está completamente vacunado, tiene buenas razones para preocuparse”, dijo Biden. “Casi todas las personas que han muerto por COVID-19 en los últimos meses no han sido vacunadas. Sin vacunar”.

“Estás poniendo en riesgo a otras personas: tus seres queridos, tus amigos, vecinos, extraños”, dijo a los estadounidenses no vacunados. “Puedes pensar que solo te estás poniendo en riesgo a ti mismo. Pero, es tu elección. Tu elección no se trata solo de ti, afecta a otras personas. Estás poniendo en riesgo a otras personas. Tus seres queridos, tus amigos, vecinos, extraños con los que te encuentras, y tu elección puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Cuanto más tiempo esté el virus, más probables serán las variantes que pueden ser más mortales que las que han venido antes”, dijo.

Para los estadounidenses vacunados, el mensaje fue muy diferente. Biden alentó a pasar tiempo con la familia.

“Si está vacunado y sigue las precauciones que todos conocemos bien, debe sentirse cómodo celebrando la Navidad y las fiestas como lo planeó”, dijo.

Pero también reconoció los riesgos de mayores casos de avance en las próximas semanas y meses, derivados de las muchas mutaciones de omicron capaces de escapar de las protecciones de la vacuna.

“Debido a que el omicron se propaga tan fácilmente, veremos que algunas personas completamente vacunadas contraen COVID, potencialmente en grandes cantidades. Habrá casos positivos en todas las oficinas, incluso aquí en la Casa Blanca entre los vacunados”, dijo.

“Pero es muy poco probable que estos casos conduzcan a una enfermedad grave. Las personas vacunadas que contraen COVID pueden enfermarse, pero están protegidas contra enfermedades graves y la muerte. Es por eso que aún debes permanecer alerta”.

Aún así, el presidente rechazó la idea de que Estados Unidos se remontaría a marzo de 2020 o impondría nuevos confinamientos.

Es vacunarse completamente y recibir su vacuna de refuerzo, y no, esto no es marzo de 2020. Doscientos millones de personas están completamente vacunadas. Estamos preparados. Sabemos más. Solo tenemos que mantenernos enfocados”, dijo Biden.

En su contínuo impulso para vacunar e impulsar a los estadounidenses indecisos, Biden también mencionó que el ex presidente Donald Trump dijo esta semana que había recibido su vacuna de refuerzo.

“Tal vez una de las pocas cosas en las que él y yo estamos de acuerdo”, dijo Biden.

También le dio a la administración Trump un guiño sobre el desarrollo de vacunas.

“Permítanme ser claro, gracias a la administración anterior y a nuestra comunidad científica, Estados Unidos fue uno de los primeros países en recibir la vacuna”, dijo Biden. “Gracias a mi administración y al arduo trabajo de los estadounidenses, lideramos un despliegue que convirtió a Estados Unidos entre los líderes mundiales en recibir disparos y armas.

Part of Biden’s latest efforts will be free at-home rapid tests delivered by mail to Americans who request them, the president said, marking a slightly different approach from European countries that chose to send tests to all residents.

Los estadounidenses tendrán que solicitar las pruebas a través de un sitio web que se lanzará en enero y aún no está claro cuántas pruebas podrán solicitar los estadounidenses por hogar.

La medida es una desviación significativa de la postura de la Casa Blanca hace apenas dos semanas, cuando la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, rechazó la idea de enviar pruebas por correo a todos los estadounidenses como costosa y derrochadora.

“¿Deberíamos enviar uno a cada estadounidense?” Psaki le dijo a un periodista el 6 de diciembre.

“Entonces, ¿qué sucede si cada estadounidense tiene una prueba? ¿Cuánto cuesta eso y luego qué sucede después de eso?” Dijo Psaki.

Como resultado, los estadounidenses se han enfrentado a largas filas y estantes vacíos esta semana mientras intentan reunirse de manera segura para las fiestas de acuerdo con la guía de los CDC, que exige que las familias usen pruebas rápidas en el hogar como una capa adicional de prevención antes de reunirse.

Respondiendo preguntas después de sus comentarios, Biden rechazó las sugerencias de que no tenía las pruebas disponibles antes de las vacaciones.

“No, no es un fracaso, pero sonó la alarma. No creo que nadie anticipara que esto se iba a extender tan rápidamente como lo hizo”, dijo.

Pero los expertos han estado advirtiendo durante mucho tiempo que las nuevas variantes siempre están en el horizonte. Desde que se detectó el omicron el mes pasado, muchos han instado a la administración Biden a alejarse de una estrategia que prioriza únicamente la vacunación y reforzar otras medidas de prevención, como las pruebas o los mandatos de máscaras.

“Los científicos han estado advirtiendo sobre el potencial de nuevas variantes durante un año o más. Y hemos sabido sobre omicron desde el día antes del Día de Acción de Gracias. Han pasado semanas en este punto”, dijo el Dr. Sam Scarpino, director gerente de vigilancia de patógenos en la Fundación Rockefeller y miembro de su Instituto de Prevención de Pandemias.

Biden también describió otros esfuerzos en su discurso del martes, incluidos nuevos sitios federales de pruebas en todo el país, los primeros varios de los cuales se lanzarán en la ciudad de Nueva York para Navidad, y la movilización de 1,000 médicos y enfermeras militares a hospitales sobrecargados.

La ayuda militar será cinco veces mayor que el despliegue actual y podría ser un gran impulso para los hospitales que han estado funcionando con humos durante dos años-

El martes marcó la segunda vez que Biden se dirigió a la nación sobre la variante omicron en menos de un mes.

En noviembre, Biden anunció un plan covid de invierno que incluía la creación de más clínicas de vacunación y refuerzo para alentar a más estadounidenses a protegerse y aumentar las pruebas al lograr que las compañías de seguros reembolsaran el costo de las pruebas en el hogar.

Los 500 millones de pruebas gratuitas en el hogar anunciadas el martes serán además de obtener el reembolso de las pruebas en el hogar, que entrarán en vigencia el 15 de enero.

