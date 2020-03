Anuncian huelga en cooperativa 2 de Agosto en Huajuapan (15:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 19 de marzo. Ex trabajadores del Centro Mixteco de Promoción Educativa 2 de Agosto, anunciaron que el próximo 31 de marzo, podrían instalar una huelga en las instalaciones del que fuera su centro de trabajo.

Agrupados en un denominado Sindicato del mismo, el 5 de marzo intentaron estallar una huelga en las oficinas ubicadas en la calle Benito Juárez, sin embargo, trabajadores y socios lo impidieron.

El 10 de marzo gestionaron un segundo emplazamiento a huelga ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; se tiene una fecha para audiencia de conciliación para el lunes 23 de marzo, pero si en las pláticas conciliatorias no tienen una solución, el 31 de marzo estallaría dicha huelga, dijeron, exigiendo la firma el contrato colectivo.

Mientras el sindicato acusó despidos injustificados por parte del Centro Mixteco, a lo que la cooperativa señala que es imposible que gente que no trabaja en la empresa desde hace meses y hasta cuatro años pueda formar un sindicato.

Ante ello, ex trabajadores informaron que en el sindicato hay integrantes que actualmente trabajan ahí pero que no lo han anunciado por temor; también fueron señalados de recurrir a Antorcha Campesina para que les respaldaran, a lo que ellos dijeron que eso no era cierto, pero que no descartaban hacerlo.

Ayer anunciaron que solicitaron el apoyo de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), cuyos representantes acudieron con los ex trabajadores a una conferencia de prensa anunciando su respaldo.

Francisco Rodríguez Caballero, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la CRT, dijo que quienes impidieron el derecho de huelga el pasado 5 de marzo, incumplieron con el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que cuando se les notifique el emplazamiento de huelga, esto se constituyan en depositarios de la empresa, es decir, el patronal.

Advirtió que, “si persisten en obstruir el derecho de huelga, podrán caer en ilícitos, incluso penales pues se está haciendo uso de amenazas de obstrucción para llegar al edificio, alterar el orden público y ofender los derechos de la sociedad”.

Aclaró que no han iniciado una denuncia de carácter penal por esta situación porque “lo que menos queremos son problemas, lo que se quiere es que se escuchen sus reclamos laborales y se atiendan”.

Desmintieron que pretenden apoderarse del Centro Mixteco, “rechazamos categóricamente cualquier acusación que vaya en este sentido, queremos que los ahorradores y socios no tengan miedo, no nos vamos a meter en la administración de esta caja popular, ni pretendemos, y además lo prohíbe la ley, porque los sindicatos no pueden ingerir en la administración de las empresas”.

