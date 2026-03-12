Anuncia Salomón Jara rehabilitación de la carretera Oaxaca-Tuxtepec en la Sierra Juárez (21:00 h)

Región Sierra de Juárez, Oax. 11 de marzo. Como parte de los compromisos asumidos por su administración, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la rehabilitación de 20 kilómetros de la carretera Federal 175 Oaxaca-Tuxtepec, que en una primera etapa tendrá una inversión de 57 millones de pesos.

Durante una gira de trabajo por los municipios de San Juan Quiotepec, San Pedro Yólox y Santiago Comaltepec, región de la Sierra de Juárez, el Mandatario estatal resaltó que, ante las gestiones que realizó con la Presidenta Claudia Sheinbaum, se brindará una vía segura para la movilidad de las comunidades de esta zona.

“Me interesa que esta carretera sea de primera, digna para la población”, subrayó el titular del Poder Ejecutivo en esta zona chinanteca.

En San Juan Quiotepec, durante una asamblea municipal, también informó la reparación del puente vehicular que comunica a San Pedro Yólox con la carretera federal, con una inversión de 3 millones de pesos y la construcción de la primera etapa del techado del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) 201 por 1.5 millones de pesos.

En esta comunidad se entregaron 18 computadoras y nueve proyectores para los planteles de educación básica por un millón 186 mil pesos. El Sistema DIF Oaxaca otorgó 706 mil pesos, a través de Desayuno de Letritas, Itacate de Corazón y Latido Nutritivo.

En San Pedro Yólox el Gobernador proporcionó apoyo alimentario con una inversión superior a un millón 203 mil pesos; respaldó a 10 jefas de familia con la Tarjeta Margarita Maza, dotó de medicamentos y entregó 26 computadoras y 13 proyectores a 13 escuelas del nivel básico.

En tanto, en Santiago Comaltepec brindó apoyos alimentarios por 568 mil 102 pesos; favoreció a 49 familias con Autosuficiencia Alimentaria y en la agencia de San Martín Soyolapam otorgó kits para prevenir el gusano barrenador.

El Centro de Salud Urbano de un Núcleo Básico recibió insumos y medicamentos, y nueve escuelas de nivel básico obtuvieron mobiliario y pizarrones. En esta visita se otorgaron computadoras y proyectores, en total se tuvo una inversión de más de 1 millón 164 mil pesos.

En estos municipios se continuará con el respaldo al campo, entrega de insumos y fertilizantes, programas sociales, mejoramiento de caminos rurales, abasto de medicinas y se realizarán estudios para la creación de proyectos ecoturísticos.

