Anuncia PAN visita de Xóchitl Gálvez a Oaxaca; candidatos han tenido que renunciar por amenazas del crimen organizado (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. La presidenta estatal del Partido Acción Nacional Perla Woolrich Fernández anunció la próxima visita de la candidata presidencial de la Coalición “Fuerza y Corazón por México” Xóchitl Gálvez a la entidad oaxaqueña.

La dirigente expresó que la aspirante de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) estará el próximo sábado 23 en Tehuantepec y Salina Cruz en la región del Istmo de Tehuantepec.

La líder panista expuso que hay un hartazgo en las comunidades, en las regiones porque la ciudadanía ya se dio cuenta que el gobierno dice muchas mentiras y no ha cumplido lo que prometieron, “no hay seguridad, tan solo en el Istmo asesinaron hace unos días al presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez y se suma a todos los hechos de violencia que se viven a diario, aunque todos quieren vivir en paz, este gobierno no hace nada para evitar estos hechos, no se atienden a las víctimas, no les importan”.

Por otro lado, la panista lamentó que varios de sus candidatos a cargos de elección popular hayan renunciado a su aspiración debido a amenazas que han recibido de grupos delincuenciales en las diversas regiones del estado, particularmente en la Cuenca del Papaloapan.

Señaló que al menos 5 candidatos han tenido que declinar en su pretensión encabezar un distrito o un municipio, y puso de ejemplo el caso de un doctor quien ya había aceptado una candidatura, sin embargo, más tarde, anunció su dimisión al haber recibido una serie de amenazas por parte de personajes ligados al crimen organizado.

Manifestó que en antaño se daba la situación de algún candidato declinaba cierta candidatura pero lo hacían mediante el convencimiento, “antes las situaciones eran convencimiento, mira bájate porque va a ir fulana de tal y tal vez tal vez pudo haber habido dinero para que se bajaran y pudieran subir otras pero ahora el tema es más peligroso porque te llegan y te amenazan para que declines, -ya sabemos donde vives, quienes son tus hijos y por donde caminan-, estamos conscientes de que donde quiera está el narcotráfico y debemos de tener cuidado, no sea que en el día menos pensado nos salgan por ahí y nos metan un balazo y después digan estamos investigando y nunca se sepa qué pasó”.

Indicó que otra de las regiones en donde ha sido difícil conseguir personas que quieran encabezar una candidatura es en la región del Istmo de Tehuantepec, concretamente en Tapanatepec, “no sé si han estado por ahí y creo que es la sede de donde están más mafiosos que en otros lugares, ha sido casi imposible encontrar candidatos allí”, señaló la líder estatal del blanquiazul.

