Jueces de Morelos y Chiapas otorgaron suspensiones provisionales para que la Cámara de Diputados no discuta el dictamen de la reforma judicial.

Al respecto, Ricardo Monreal señaló que en juicio de amparo no procede contra cambios a la Constitución, por lo que calificó la decisión de los juzgadoras de “grosera, injerencista y grotesca”.

Aseveró que “está mayoría Legislativa determina que no se somete a la jurisdicción del Juzgado o juzgados que lo ordenen porque no tiene competencia para ello, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación”.

Indicó que a los “únicos que respondemos es a nuestros mandantes, al pueblo que fue el que nos designó en las urnas”, por lo que los juzgadoras realizaron una “injerencia indebida y grosera que no tiene sustento constitucional, actuaremos con energía y firmeza porque es tan absurdo, grotesco e ignorante pretender suspender mediante juicio de amparo que es improcedente contra reformas a la Constitución”.

24 Horas