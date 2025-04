Antorcha Campesina pide a Fiscalía agilizar investigación por homicidio en San Juan Ñumí (11:00 h)

Saúl Salazar / @salazarbalbuena

Huajuapan de León, Oax. 8 de abril. Integrantes de Antorcha Campesina acudieron ayer por la mañana a la Fiscalía de Tlaxiaco, para pedir que se agilicen las investigaciones para dar con él o los responsables de un homicidio ocurrido en Sabinillo, agencia del municipio de San Juan Ñumi.

El dirigente de los antorchistas en la Mixteca, César Hernández Olivera, contó que el 22 de marzo un integrante de la organización que representa fue herido en dicha comunidad, y posteriormente falleció a consecuencias de las lesiones que presentó.

“Nosotros estamos a la espera para que la investigación se acelere, la comunidad está preocupada, en solidaridad con los familiares para que esto no quede impune, que no sea un homicidio más, dentro de la larga lista que suele quedar impune, que no se realizan las investigaciones”, indicó.

Aseguró que tuvieron una respuesta positiva a su petición por parte del personal de la Fiscalía de Tlaxiaco, después de externar la preocupación de la familia del finado y demás habitantes de Sabinillo, San Juan Ñumi.

Agregó que el personal de la Fiscalía les informó del trabajo que han realizado, y de que cómo pueden contribuir como familiares de la víctima y organización.

“En un primer momento se dio una carpeta de investigación por lesiones, pero desafortunadamente en la atención médica falleció. Esto cambia el giro de la investigación, y ahora se engloba en lo que se conoce como homicidio, a nosotros nos preocupa, porque queremos que esto no quede impune. Que las familias menos se sientan que se ha hecho justicia”, recordó.

Hernández Olivera sostuvo que se comprometieron a mantener en secrecía los avances de la investigación que les proporcionaron.

Expresó que estarán al pendiente para que se haga justicia por el asesinato del exintegrante de Antorcha Campesina, para evitar que quede en la impunidad como ha ocurrido en otros casos.

Dijo que esperan un buen trabajo del personal de la Fiscalía de Tlaxiaco, para que las personas puedan volver a creer en las instancias de procuración de justicia.

