“Antes Brozo era más fino, más sensible”: AMLO se engancha a comentario del payaso tenebroso (12:45 )

Oaxaca de Juárez, 15 de enero. Al lanzarse otra vez contra periodistas, intelectuales, articulistas y conductores de televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al payaso Brozo, personaje interpretado por el periodista Víctor Trujillo.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de enero en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que “antes Brozo era más fino, más sensible”.

“Aun con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados porque son muy burdos”, expresó López Obrador al mostrar una sección del “payaso tenebroso” para Latinus, en la que analiza votar “por la dictadura” o “por la democracia”.

“Creo que es mucha la desesperación, quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo.

“Si yo fuese un dictador, pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad”, agregó el Presidente sobre el comentario de Brozo.

Acusó que antes había una oligarquía con fachada de democracia: “Claramente ha estado al servicio de una minoría”.

Por su parte, Brozo, tras ser exhibido en Palacio Nacional, mandó un mensaje al titular del Ejecutivo y le deseó una “semana chingona”.

“Oye primo hermano, ¿de veras, de veritas no nos quieres imponer a tu secta durante 70 años, igualito que lo hicieron tus mentores del PRI?

“Si no fuera cierto, ni habrías fumado mi burda, errática e insensible perorata. Yo sé que en el fondo te encantó, en otros tiempos la hubieras celebrado, pero el poder y la soberbia te arrebataron el espíritu y lo demócrata. Que tengas una semana chingona, dictador. Órale!”, escribió Brozo en redes sociales.

El Universal

